رشد تحصیلی دانش آموزان ایلام قابل توجه بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، کلانتر بارانی صبح چهارشنبه در جشنواره تجلیل از رتبه آواران طرح ارزیابی عملکرد گفت: در چهار سال اخیر دانش آموزان این استان در زمینه تحصیلی رشد قابل توجه و ملاحظه ای داشته اند.
وی اظهار داشت: با همکاری و تلاشهای صورت گرفته در مدیریت آموزش و پرورش استان دانش آموزان ایلامی در تمامی مقاطع تحصیلی رشد چشمگیری داشته اند.
بارانی اضافه کرد: طرح ارزیابی عملکرد مدیران آموزش و پرورش استان در شناسایی نقاط قوت و ضعف این بخش بسیار موفق بوده است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان با اشاره به برنامه های در دست اجرا در این سازمان افزود: بخشی ار اعتبارات عمرانی برای خرید تجهیزات علمی و کمک آموزشی هزینه شده است.
وی اعزام کارشناسان آموزش و پرورش استان به سایر مراکز کشور برای بهره گیری از تجربیات سایر استانها و انتقال آن برای ارتقا کیفیت آموزشی این منطقه را از برنامه های در دست اجرا این سازمان اعلام کرد.
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