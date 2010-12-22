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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۵۸

رشد تحصیلی دانش آموزان ایلام قابل توجه بوده است

رشد تحصیلی دانش آموزان ایلام قابل توجه بوده است

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام گفت: رشد تحصیلی دانش آموزان استان در چهار سال اخیر قابل توجه بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، کلانتر بارانی صبح چهارشنبه در جشنواره تجلیل از رتبه آواران طرح ارزیابی عملکرد گفت: در چهار سال اخیر دانش آموزان این استان در زمینه تحصیلی رشد قابل توجه و ملاحظه ای داشته اند.

وی اظهار داشت: با همکاری و تلاشهای صورت گرفته در مدیریت آموزش و پرورش استان دانش آموزان ایلامی در تمامی مقاطع تحصیلی رشد چشمگیری داشته اند.

بارانی اضافه کرد: طرح ارزیابی عملکرد مدیران آموزش و پرورش استان در شناسایی نقاط قوت و ضعف این بخش بسیار موفق بوده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان با اشاره به برنامه های در دست اجرا در این سازمان افزود: بخشی ار اعتبارات عمرانی برای خرید تجهیزات علمی و کمک آموزشی هزینه شده است.

وی اعزام کارشناسان آموزش و پرورش استان به سایر مراکز کشور برای بهره گیری از تجربیات سایر استانها و انتقال آن برای ارتقا کیفیت آموزشی این منطقه را از برنامه های در دست اجرا این سازمان اعلام کرد.

کد مطلب 1215318

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