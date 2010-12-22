رشد تحصیلی دانش آموزان ایلام قابل توجه بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، کلانتر بارانی صبح چهارشنبه در جشنواره تجلیل از رتبه آواران طرح ارزیابی عملکرد گفت: در چهار سال اخیر دانش آموزان این استان در زمینه تحصیلی رشد قابل توجه و ملاحظه ای داشته اند .

وی اظهار داشت: با همکاری و تلاشهای صورت گرفته در مدیریت آموزش و پرورش استان دانش آموزان ایلامی در تمامی مقاطع تحصیلی رشد چشمگیری داشته اند .

بارانی اضافه کرد: طرح ارزیابی عملکرد مدیران آموزش و پرورش استان در شناسایی نقاط قوت و ضعف این بخش بسیار موفق بوده است .

مدیر کل آموزش و پرورش استان با اشاره به برنامه های در دست اجرا در این سازمان افزود: بخشی ار اعتبارات عمرانی برای خرید تجهیزات علمی و کمک آموزشی هزینه شده است .