48 هزار بازرسی از واحدهای صنفی آذربایجان غربی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفر صادق اسکندری صبح چهارشنبه در جلسه کمیسیون تنظیم بازار آذربایجان غربی افزود: طی یک ماه گذشته بیش از 48 هزار مورد بازرسی برای گروه‌های کالایی و خدماتی در استان انجام گرفته که در این زمینه سه هزار و 422 مورد پرونده تخلف تشکیل شده است.

وی بیان داشت: بیشترین تمرکز بازرسیها مربوط به 13 قلم کالای ضروری و مورد نیاز مردم بوده و برای رسیدگی سریع به شکایات مردمی دو کیوسک بازرسی در خیابان عطایی و میدان امام حسین(ع) ارومیه دایر شده است.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی اظهار داشت: هر 15 روز یک بار موجودی انبارها در استان بررسی و در صورت کمبود کالاهای مورد نیاز مردم، سازمان بازرگانی اقلام مورد نیاز مردم را تامین می‌کند.

اصناف متخلف آذربایجان غربی222 میلیون ریال جریمه شدند

مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی هم در این جلسه گفت: در مدت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، پرونده‌های تشکیل شده در این سازمان با سرعت و خارج از نوبت بررسی می‌شود.

احد یوزباشی اظهار داشت: در یک ماه گذشته از 631 فقره پرونده ورودی، 437 پرونده در این سازمان بررسی و متخلفان به پرداخت 222 میلیون ریال جریمه محکوم شدند.