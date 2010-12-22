تهرانی: مقصد بعدی جشنواره سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی تهرانی مقدم مشاور ارشد دبیر هفتمین جشنواره بینالمللی فیلم 100 گفت: جشنواره فیلم 100 که در دو دوره اخیر با رویکرد بینالمللی فعالیت خود را دنبال میکند، محملی برای شکوفایی استعدادهای هنرمندان داخلی و خارجی است.
وی همچنین افزود: فیلم 100 ثانیهای رویکردی جهانی دارد و این امکان را به فیلمسازان جوان میدهد که پیام خود را در قالب 100 ثانیه، موجز و کوتاه به مخاطبان جهانی خود برسانند.
تهرانی مقدم ضمن اشاره به موضوع محوری این دوره از جشنواره تاکید کرد: اخلاق ریشه فطری در انسانها دارد و جشنواره فیلم 100 بستری فراهم میکند که هنرمندان در کشورهای مختلف به فراخور فرهنگ و تمدن خود مفاهیم و ارزشهای اخلاقی را در این قالب ارائه کنند.
وی در پایان ضمن اشاره به برگزاری دورههای تخصصی و معرفی جشنواره در کشورهای خارجی سفر تاجیکستان را نمونه بسیار موفق در این راستا برشمرد و افزود: دبیرخانه جشنواره با همکاری کمیته بینالملل جشنواره درصدد است این روند را در برخی از کشورها دنبال کند که مقصد بعدی را سوریه اعلام کرد.
هفتمین جشنواره بینالمللی فیلم 100 ثانیهای با شعار "سینمای اخلاق" به همت حوزه هنری استان تهران با مشارکت سازمان هلال احمر، معاونت اجتماعی وزارت کشور، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، شبکه سه، سازمان فرهنگ و رتباطات اسلامی و سازمان ملی جوانان اسفند ماه امسال در سه بخش داستانی، انیمیشن و مستند برگزار میشود.
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