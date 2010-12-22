برگزاری نمایشگاه نقاشی و صنایع دستی در فرهنگسرای مترو

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه فرهنگ مترو شهید بهشتی تعداد 24 اثر از نقاشی‌های قرآنی هنرمندان را در نگاه گذر شماره یک و دو واقع روی سکو‌های حرکت قطار در ایستگاه مترو شهید بهشتی در معرض دید علاقمندان قرار داده است.

همچنین 14اثر نقاشی رنگ و روغن مریم جعفری در نگاه گذر شماره چهار واقع در ورودی جنوب شرقی ایستگاه مترو شهید بهشتی به نمایش گذاشته شده است. این آثار از امروز، اول دی به مدت دو هفته در معرض دید بازدید کنندگان قرار دارد.

خانه فرهنگ مترو هفت تیر به منظور اشاعه فرهنگ ایرانی و آشنایی مردم با صنایع دستی استان‌های مختلف اقدام به برگزاری نمایشگاه صنایع دستی نموده است. در این نمایشگاه گلیم، پوست، چرم‌های تکه‌دوزی شده، کوزه‌های روکش شده با گلیم، لباس محلی استان‌های مختلف و... در معرض دید علاقمندان است.

علاقمندان می‌توانند تا تاریخ 29 دی‌‌ماه از ساعت 9 الی 19 به خانه فرهنگ مترو هفت تیر، واقع در ایستگاه مترو هفت تیر مراجعه کنند.