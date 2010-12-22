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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۰۳

توسط سازمان تبلیغات اسلامی؛

دوره نقد نحله⁯های انحرافی ویژه دبیران مدارس قم برگزار شد

دوره نقد نحله⁯های انحرافی ویژه دبیران مدارس قم برگزار شد

قم - خبرگزاری مهر: دوره آموزشی آشنایی و نقد نحله⁯های انحرافی ویژه دبیران مدارس استان قم در سازمان تبلیغات اسلامی این استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این دوره آموزشی به مدت سه روز از سه شنبه تا پنجشنبه در دو نوبت صبح و عصر در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در حال برگزاری است.

در این دوره آموزشی بیش از 200 نفر از دبیران دینی و قرآن و عربی مقطع راهنمایی و دبیران الهیات و معارف اسلامی و ادبیات عرب مقطع متوسطه نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان قم شرکت کردند.

دوره آموزشی آشنایی و نقد نحله⁯های انحرافی از دوره⁯های طرح بصیرت بوده که به منظور ارتقای دانش و بینش دبیران مدارس در مواجهه با نحله⁯های انحرافی برگزار می⁯شود.

بر اساس این گزارش، در این دوره آموزشی اساتید برجسته⁯ای همچون کاشانی، دریاکناری و روستایی به تشریح نحله⁯های انحرافی و عرفان⁯های نوظهور مسیحیت تبسیری، شیطان پرستی و وهابیت می⁯پردازند.

گفتنی است سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تاکنون اقدام به برگزاری چندین دوره آشنایی و نقد و بررسی نحله⁯های انحرافی با حضور گروه⁯های مختلف تاثیرگذار بر جامعه از جمله دبیران پرورشی و معلمان و معاونان مدارس، بانوان فرهیخته و... کرده و هزاران نفر در این دوره⁯ها شرکت کردند.
 

کد مطلب 1215330

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