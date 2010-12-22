به گزارش خبرنگار مهر در قم، این دوره آموزشی به مدت سه روز از سه شنبه تا پنجشنبه در دو نوبت صبح و عصر در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در حال برگزاری است.



در این دوره آموزشی بیش از 200 نفر از دبیران دینی و قرآن و عربی مقطع راهنمایی و دبیران الهیات و معارف اسلامی و ادبیات عرب مقطع متوسطه نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان قم شرکت کردند.



دوره آموزشی آشنایی و نقد نحله⁯های انحرافی از دوره⁯های طرح بصیرت بوده که به منظور ارتقای دانش و بینش دبیران مدارس در مواجهه با نحله⁯های انحرافی برگزار می⁯شود.



بر اساس این گزارش، در این دوره آموزشی اساتید برجسته⁯ای همچون کاشانی، دریاکناری و روستایی به تشریح نحله⁯های انحرافی و عرفان⁯های نوظهور مسیحیت تبسیری، شیطان پرستی و وهابیت می⁯پردازند.



گفتنی است سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تاکنون اقدام به برگزاری چندین دوره آشنایی و نقد و بررسی نحله⁯های انحرافی با حضور گروه⁯های مختلف تاثیرگذار بر جامعه از جمله دبیران پرورشی و معلمان و معاونان مدارس، بانوان فرهیخته و... کرده و هزاران نفر در این دوره⁯ها شرکت کردند.

