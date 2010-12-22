به گزارش خبرنگار مهر در قم، این دوره آموزشی به مدت سه روز از سه شنبه تا پنجشنبه در دو نوبت صبح و عصر در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در حال برگزاری است.
در این دوره آموزشی بیش از 200 نفر از دبیران دینی و قرآن و عربی مقطع راهنمایی و دبیران الهیات و معارف اسلامی و ادبیات عرب مقطع متوسطه نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان قم شرکت کردند.
دوره آموزشی آشنایی و نقد نحلههای انحرافی از دورههای طرح بصیرت بوده که به منظور ارتقای دانش و بینش دبیران مدارس در مواجهه با نحلههای انحرافی برگزار میشود.
بر اساس این گزارش، در این دوره آموزشی اساتید برجستهای همچون کاشانی، دریاکناری و روستایی به تشریح نحلههای انحرافی و عرفانهای نوظهور مسیحیت تبسیری، شیطان پرستی و وهابیت میپردازند.
گفتنی است سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تاکنون اقدام به برگزاری چندین دوره آشنایی و نقد و بررسی نحلههای انحرافی با حضور گروههای مختلف تاثیرگذار بر جامعه از جمله دبیران پرورشی و معلمان و معاونان مدارس، بانوان فرهیخته و... کرده و هزاران نفر در این دورهها شرکت کردند.
توسط سازمان تبلیغات اسلامی؛
دوره نقد نحلههای انحرافی ویژه دبیران مدارس قم برگزار شد
قم - خبرگزاری مهر: دوره آموزشی آشنایی و نقد نحلههای انحرافی ویژه دبیران مدارس استان قم در سازمان تبلیغات اسلامی این استان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، این دوره آموزشی به مدت سه روز از سه شنبه تا پنجشنبه در دو نوبت صبح و عصر در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در حال برگزاری است.
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