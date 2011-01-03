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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۸:۰۷

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: کار خیر از جمله عوامل کسب خیرات و برکات مادی و معنوی است، بگونه‌ای که با هوشیاری و هوشمندی می‌توان به جای خیلی از تلاشهای بی‌وقفه دنیوی برای رسیدن به مادیات، به اعمال خیر همت گماشت و نتیجه آن را نیز بخوبی دید.

آیه روز:

وَالَّذِینَ هَاجَرُواْ فِی اللّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ أَکْبَرُ لَوْ کَانُواْ یَعْلَمُونَ.

و کسانى که پس از ستمدیدگى در راه خدا هجرت کرده‏اند در این دنیا جاى نیکویى به آنان مى‏دهیم و اگر بدانند بطور قطع پاداش آخرت بزرگتر خواهد بود .

سوره نحل، ایه 41

حدیث امروز:

رسول اکرم (ص) فرمودند:

لا یَزالُ النّاسُ بِخَیرٍ ما اَمـَروا بِالمَعروفِ وَ نَهَوا عَنِ المُنـکَرِ وَ تَعاوَنوا عَلَى البِرِّ وَ التَّقوى فَاِذا لَم یَفعَلوا ذلِکَ نُزِعَت مِنهُمُ البَرَکاتُ وَ سُلِّطَ بَعضُهُم عَلى بَعضٍ وَ لَم یَکُن لَهُم ناصِرٌ فِى الرضِ وَ لا فِى السَّماءِ.

تا زمانى که مردم، امر به معروف و نهى از منکر نمایند و در کارهاى نیک و تقوا به یارى یکدیگر بشتابند، در خیر و سعادت خواهند بود، اما اگر چنین نکنند، برکت ها از آنان گرفته شود و گروهى بر گروه دیگر سلطه پیدا کنند. نه در زمین یاورى دارند و نه در آسمان.

تهذیب الاحکام، ج 6، ص 181، ح 22

کد مطلب 1215331

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