80 درصد ساخت و سازهای مسکن خراسان جنوبی مطابق استانداردهاست

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید صبح چهارشنبه در مراسم بهره برداری از 100 واحد مسکونی محرومان انجمن خیران مسکن ساز خراسان جنوبی، اظهار داشت: برخلاف شایعات مطرح در سطح کشور و استان مبنی بر عدم رعایت استانداردهای ایمنی در ساخت مسکن مهر، وضعیت ساخت وساز مسکن مهر در خراسان جنوبی مطلوب بوده و مطابق استاندارد ساخته شده است.

وی به ساخت واحدهای مسکن محرومان در دهلکوه بیرجند اشاره کرد و افزود: با توجه به اتصال قریب الوقوع این روستا به محدوده شهر بیرجند آماده سازی ها و ساخت و ساز در آن منطبق با استانداردهای شهری و با رعایت مبلمان شهری ساخته شده است.

وی بر سرعت بخشیدن به اجرای پروژه ها علاوه بر رعایت کیفیت تاکید کرد و بیان داشت: اکثر ساختمانهای در حال احداث دارای عمر مفید 30 سال و در موارد زیادی با عمر مفید 50 سال است.

رشید به وضعیت مسکن استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ساخت و ساز مسکن به ویژه مسکن محرومان دارای پیشرفت مناسبی بوده و با سرعت در حال آماده سازی است.

وی از افتتاح پنج هزار واحد مسکونی در قالب مسکن مهر تا پایان سال جاری در این استان خبر داد و گفت: از این تعداد سه هزار و 500 واحد در بیرجند به بهره برداری می رسد و مابقی این واحدها در شهرستانهای مختلف استان قرار دارد.

رشید با اشاره به اینکه ساخت و سازها بر اساس کار کارشناسی انجام شده است، اظهار داشت: در کلیه ساخت و سازها سعی شده که محکم کاری، سبک سازی و رعایت استانداردهای لازم رعایت رعایت شود.

به گفته وی در سال گذشته عقب ماندگی هایی در بخش مسکن مهر استان دیده می شد که با همکاری دستگاه های اجرایی استان این عقب ماندگی ها به رسعت جبران و روند ساخت و ساز در استان رشد خوبی گرفته است.

وی کیفیت واحدهای مسکونی در سایت های مسکن مهر استان را خوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: واحدهای مسکونی در دست احداث با کیفیت مرغوب در حال احداث است.

رشید بر انجام خدمات زیربنایی و روبنایی در محدوده مسکن مهر استان تاکید کرد و گفت: هیچ پروژه ای بدون خدمات روبنایی شامل آب و برق افتتاح نمی شود و علاوه بر آن در فاز بعدی پروژه ها گازرسانی نیز در اولویت قرار می گیرد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت پروژه گازرسانی به خراسان جنوبی، یادآور شد:هم اکنون 90 درصد جمعیت شهری استان دارای گاز شهری هستند، و همچنین پنج الی هفت درصد جمعیت روستایی استان نیزاز نعمت گاز برخوردار هستند.