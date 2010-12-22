80 درصد ساخت و سازهای مسکن خراسان جنوبی مطابق استانداردهاست

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید صبح چهارشنبه در مراسم بهره برداری از 100 واحد مسکونی محرومان انجمن خیران مسکن ساز خراسان جنوبی، اظهار داشت: برخلاف شایعات مطرح در سطح کشور و استان مبنی بر عدم رعایت استانداردهای ایمنی در ساخت مسکن مهر، وضعیت ساخت وساز مسکن مهر در خراسان جنوبی مطلوب بوده و مطابق استاندارد ساخته شده است.
وی به ساخت واحدهای مسکن محرومان در دهلکوه بیرجند اشاره کرد و افزود: با توجه به اتصال قریب الوقوع این روستا به محدوده شهر بیرجند آماده سازی ها و ساخت و ساز در آن منطبق با استانداردهای شهری و با رعایت مبلمان شهری ساخته شده است.
وی بر سرعت بخشیدن به اجرای پروژه ها علاوه بر رعایت کیفیت تاکید کرد و بیان داشت: اکثر ساختمانهای در حال احداث دارای عمر مفید 30 سال و در موارد زیادی با عمر مفید 50 سال است.
رشید به وضعیت مسکن استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ساخت و ساز مسکن به ویژه مسکن محرومان دارای پیشرفت مناسبی بوده و با سرعت در حال آماده سازی است.
وی از افتتاح پنج هزار واحد مسکونی در قالب مسکن مهر تا پایان سال جاری در این استان خبر داد و گفت: از این تعداد سه هزار و 500 واحد در بیرجند به بهره برداری می رسد و مابقی این واحدها در شهرستانهای مختلف استان قرار دارد.
رشید با اشاره به اینکه ساخت و سازها بر اساس کار کارشناسی انجام شده است، اظهار داشت: در کلیه ساخت و سازها سعی شده که محکم کاری، سبک سازی و رعایت استانداردهای لازم رعایت رعایت شود.
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