نرخ جدید حمل و نقل بار و مسافر در کردستان اعلام شد

نعمت الله خواجه ای در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به اعلام کشوری و به دنبال تصمیم ستاد هدفمندی یارانه های استان، نرخ جدید حمل و نقل مسافر و بار در کردستان اعلام و از امروز قابل اجراست.

وی بیان داشت: با توجه به تصمیم کشوری، نرخ رشد بر اساس نفر مسافر کیلومتر در استان کردستان از مبلغ 44 ریال به 57 ریال افزایش پیدا کرده است و به همین دلیل نرخ جابجایی مسافر و حمل و نقل بار در این استان با افزایش 15 تا 30 درصدی مواجه شده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مسافربری استان کردستان گفت: بر اساس تصمیم صورت گرفته در استان کردستان قیمت جدید بلیط اتوبوس ویژه 15 درصد، اتوبوس عادی 30 درصد و اتوبوس فوق العاده 15 درصد افزایش پیدا کرده است.

خواجه ای با اشاره به افزایش نرخ حمل و نقل مسافر در مسیرهای شهری و روستایی در این استان عنوان کرد: نرخ مینی بوس های شهری و روستایی استان کردستان 30 درصد، سواری برون شهری 20 درصد و قیمت بخش کامیون و کامیونت 15 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: از صبح امروز قیمت های جدید در سطح استان کردستان اعمال خواهد شد و با افرادی که بیش از قیمت مصوب شده را از مشتری اخذ کنند برخورد خواهد شد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های مسافربری استان کردستان افزود: مردم استان کردستان در صورت مشاهده هر گونه تخلف، می توانند موارد با از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره 3000143 و یا شماره تماس 124 اطلاع رسانی کنند.