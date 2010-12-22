فرهنگ غنی مردم گیلان نیازمند پژوهش و ساماندهی است

محمد بشرا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گیلان سرزمینی با تنوع قومی و گویشی است و با اینکه از نظر وسعت جغرافیایی از کوچکترین استانهای کشور است، گوناگونی و تنوع فرهنگی آن بیش از هر جای دیگر ایران دیده می ‌شود.

وی اظهارداشت: قرنهای متمادی است که اقوام مختلف در شهر رشت و مناطق دیگر گیلان همزیستی مسالمت‌ آمیزی با هم دارند و این همزیستی فرهنگ مشترکی را پدید آورده و در عین حال این اقوام ویژگی‌ های قومی و گویشی خود را حفظ کرده ‌اند.

پژوهشگر و نویسنده گیلانی بر لزوم مطالعه و پژوهش درباره این اقوام و فرهنگ آنان تاکید کرد و گفت: حفظ و انتقال آئینها و مراسم کهن مردم گیلان به نسل آینده یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه چه تالیفات و تحقیقات تازه ای در خصوص فرهنگ و هنر مردم گیلان در دست تهیه دارید، افزود: در این زمینه بیش از 25 مقاله و 10 تا 12 تالیف در حال تدوین و انتشار است.

وی خاطر نشان کرد: هنوز برای تکمیل پاره ای از نوشته ها به روستا می روم و با برخی از همکاران برنامه فرهنگ گیلان ارتباط دارم و همه وقتم حتی بیشتر از شعر گیلکی صرف پژوهش در فرهنگ مردم گیلان می شود.



بشرا با اشاره به اینکه تالیفات فرهنگ مردم باب طبع ناشران نیست، افزود: نشریات به جز تعدادی محدود بقیه نیز مقاله مجانی می خواهند، گویی برای نوشتن این مطالب نه تحقیق و نه عمری صرف شده است.

وی ادامه داد: بنابراین بخشی از مقاله ها به خاطر گیلان سرازیر تنور همیشه داغ نشریات شده است.

" محمد بشرا "، شاعر و پژوهنده فرهنگ مردم گیلان در 23 فروردین ماه سال 1316 در محله سرخبنده رشت به دنیا آمده است، شاعری را از سالهای اوایل دبیرستان آغاز کرد از سال 1342 اوزان نیمایی را وارد شعر گیلکی کرد و جزو معرفان و پیشروان " هسا شعر " گیلکی است تاکنون دو دفتر شعر گیلکی " ایلجار و هرای " را به چاپ رسانده است.

وی پژوهش جدی در "فرهنگ و رسوم گیلان" را از سال 1342 که معلم روستای بیجاربنه رشت شد، آغاز کرد .