اجرای 80 درصدی حذف شرکتهای خدماتی/ قرارداد سفید امضا ممنوع

ابراهیم نظری جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به تعداد اشتغال ایجاد شده در سال جاری در کشور اظهار داشت: در سال جاری تا کنون بیش از 800 هزار شغل در کشور ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه تعهد ایجاد اشتغال در سال جاری یک میلیون و 100 هزار شغل است، خاطرنشان کرد: با توجه به تحقق بیش از 800 هزار شغل در کشور ما از برنامه زمانبندی ایجاد اشتغال نیز جلوتر هستیم.

500 شرکت مورد شکایت کارگران لغو شدند

معاون روابط کار وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به سوال دیگر مهر در زمینه میزان شکایت های کارگری در قالب قرداد های کارگری در کشور عنوان کرد: تمام سعی و تلاش وزارت کار و امور اجتماعی این است که قراردادهای کارگری طبق قانون تنظیم شوند.

نظری جلالی تاکید کرد: تعداد شکایاتی که از سوی کارگران در این زمینه ارائه شده بر اساس قانون رسیدگی شده اند.

وی با بیان اینکه در سال جاری تعداد 500 شرکت خدماتی که از سوی کارگران مورد شکایت قرار گرفته اند لغو پروانه شده اند، یادآور شد: در این راستا تمامی حق و حقوق کارگران نیز تا ریال آخر پرداخت شده است.

قراردادهای سفید امضا خلاف قانون است

معاون روابط کار وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به ارائه قراردادهای سفید امضاء توسط برخی واحدهای تولیدی به کارگران، خاطر نشان کرد: قراردادهای سفید امضای کارگری خلاف قانون است و هیچ کس حق ندارد این کار را انجام دهد.

نظری جلالی عنوان کرد: در صورت انجام این کار توسط کارگران و کارفرمایان موضوع توسط بازرسان وزرات کار و امور اجتماعی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند و حق و حقوق کارگران نیز احصا می شود.

فعالیت 700 نیروی متخصص در دفاتر مشاوره فنی

وی با اشاره به تعداد نیرو های متخصص موجود در دفاتر مشاوره فنی کشور نیز بیان داشت: در حال حاضر تعداد 700 نیروی متخصص در 10 رشته تخصصی در این دفاتر مشاوره فنی فعالیت دارند.

معاون روابط کار وزیر کار و امور اجتماعی یادآور شد: این تعداد نیروی متخصص در دفاتر مشاوره فنی در قالب بخش خصوصی در راستای ارتقا ایمنی فنی کار با وزارت کار همکاری می کنند.

تحقق 80 درصدی مصوبه حذف شرکت های خدماتی نیروی انسانی

نظری جلالی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصوبه حذف شرکت های خدماتی نیروی انسانی، خاطر نشان کرد: در بررسی های به عمل آمده از سراسر کشور تاکنون بیش از 80 درصد دستگاههای اجرایی این قانون را اجرایی کرده اند.

وی با اشاره به اجرای یک هزار و 290 بازرسی ویژه دستگاههای اجرایی در این راستا، یادآور شد: تنها بخش کمی از دستگاهها هنوز این قانون را اجرایی نکرده اند که در این زمینه نیز یکسری پیگیری ها و مکاتبات با وزارتخانه ها و سازمانها صورت گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار و امور اجتماعی با تاکید بر اینکه حذف شرکت های خدماتی نیروی انسانی مصوبه قطعی دولت است، تصریح کرد: هیچ کس حق ندارد که از این قانون عدول پیدا کند.

همه دستگاه های اجرایی قرارداد خود را شرکتهای خدماتی فسخ کنند

نظری جلالی با تاکید بر اینکه دستگاهها نباید خود به تفسیر این مصوبه بپرازند، یادآور شد: باید برای روشن تر شدن ابعاد مختلف این امر دستگاه ها مباحث خود را با نمایندگان دولت و وزارت کار در میان بگزدارند تا راه حل های قانونی به آنها پیشنهاد شود.

وی تصریح کرد: همه دستگاه های اجرایی که با شرکت های خدماتی قرار داد دارند باید قراردادها را فسخ کنند و به صورت مستقیم با کارکنان قرارداد ببندند.

معاون روابط کار وزیر کار و امور اجتماعی با تاکید بر اینکه این امر دستور قاطع و تصمیم قطعی دولت است، یادآور شد: این مصوبه هیچ گونه قید و شرطی ندارد و باید تمام دستگاه ها اجرایی کارکنان مورد نیاز خود برای عملیات اجرایی را به صورت مستقیم قرارداد ببندند.