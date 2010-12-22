رحمت امینی درباره جدیدترین نشست تخصصی تئاتر در پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرنگار مهر گفت: قرار است شنبه چهارم دیماه نشست "تئاتر تعلیمی تربیتی در نهادهای اجتماعی" را با حضور دکتر مجید سرسنگی و من ساعت 16 برگزار کنیم.
وی درباره دلایل برگزاری این نشست و انتخاب موضوع آن توضیح داد: پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات دارای پژوهشکدههای مختلفی است که یکی از آنها پژوهشکده هنر و رسانه است. این پژوهشکده هم چندین کارگروه دارد که یکی از آنها کارگروه تئاتر است که سرپرستی آن را بر عهده دارم.
امینی افزود: برنامههای هر فصل در شورایی تخصصی مطرح میشود و یکی از موضوعات پیشنهادی همین تئاتر تعلیمی تربیتی بود. این برنامه چهارم سلسله بحثهای تئاتر تعلیمی تربیتی است که پیش از این با حضور آقایان حسن دولتآبادی، داود کیانیان، یدالله وفاداری و منوچهر اکبرلو برگزار شده بود. در حال جمع آوری سخنرانیها و ویرایش آنها هستیم تا در قالب یک کتاب منتشر شوند.
این مدرس و مسئول گروه نمایش دانشکده هنر و معماری درباره دیگر فعالیتهای خود گفت: قرار است سهشنبه هفت دیماه در سرای اهل قلم کتاب "آموزش از طریق تئاتر" نوشته حسین فدایی حسین با حضور مؤلف، داود کیانیان و بنده نقد و بررسی شود. این نشست هم ساعت 16 برگزار میشود.
سرپرست کارگروه تئاتر پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از انتشار کتاب "تئاتر تعلیمی تربیتی" حاوی سخنرانی اساتید مختلف در خصوص این شاخه از تئاتر خبر داد.
رحمت امینی درباره جدیدترین نشست تخصصی تئاتر در پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرنگار مهر گفت: قرار است شنبه چهارم دیماه نشست "تئاتر تعلیمی تربیتی در نهادهای اجتماعی" را با حضور دکتر مجید سرسنگی و من ساعت 16 برگزار کنیم.
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