بکارگیری کارگران فاقد پروانه مهارت فنی در بخش صنعت ساختمان ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حمید رضا خانپورصبح چهارشنبه در نشست مشترک با مدیر کل و کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی استان ایلام گفت: از ابتدای شروع طرح آموزش کارگران صنعت ساختمان در 16 حرفه آموزشی چهار هزار و 456 نفر از کارگران پس از شناسایی، ساماندهی و تعیین سطح آموزشهای مهارتی مورد نیاز را فرا گرفته اند.

وی افزود: در سال آینده بکارگیری کارگران فاقد پروانه مهارت از سازمان آموزش فنی و حرفه ای در 16 حرفه زیر مجموعه صنعت ساختمان ممنوع است و باید کلیه کارگران ساماندهی و سطح بندی شوند.