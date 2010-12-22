بکارگیری کارگران فاقد پروانه مهارت فنی در بخش صنعت ساختمان ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حمید رضا خانپورصبح چهارشنبه در نشست مشترک با مدیر کل و کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی استان ایلام گفت: از ابتدای شروع طرح آموزش کارگران صنعت ساختمان در 16 حرفه آموزشی چهار هزار و 456 نفر از کارگران پس از شناسایی، ساماندهی و تعیین سطح آموزشهای مهارتی مورد نیاز را فرا گرفته اند.
وی افزود: در سال آینده بکارگیری کارگران فاقد پروانه مهارت از سازمان آموزش فنی و حرفه ای در 16 حرفه زیر مجموعه صنعت ساختمان ممنوع است و باید کلیه کارگران ساماندهی و سطح بندی شوند.
خانپور از برخورداری هزار و 50 نفر از کارگران صنعت ساختمان از خدمات بیمه تأمین اجتماعی خبر داد و اظهار داشت: با پیگیری بعمل آمده و همکاری بسیار خوب اداره کل تأمین اجتماعی استان در آینده شاهد افزایش سهمیه مذکور خواهیم بود.
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