به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان از ساعت 10 صبح امروز چهارشنبه در روابط عمومی فدراسیون فوتبال آغاز شد. قطبی در ابتدای این نشست گفت: از ته قلبم از هواداران و مردم ایران تشکر می کنم که در این 20 ماه به من انگیزه دادند و دلگرمم کردند قطعا به خاطر آنها تا آخرین لحظه تلاش می کنم تا تیم ملی به نتایج مطلوب دست پیدا کند.

رسانه ها باعث شدند قویتر شوم

وی در ادامه با ابراز تشکر از رسانه های ایران گفت: رسانه های ایران در این 20 ماه با بحث هایی که باز کردند و انتقادهایی که از من داشتند باعث شدند قوی تر شوم صادقانه بگویم با این انتقادها درون خود را بیشتر نگاه کردم و ضعف ها و کاستی هایم را پوشش دادم رسانه های ایرانی بسیار باهوش هستند و می توانند به آینده فوتبال و ورزش این کشور کمک کنند.

همه باید یک رنگ و یکصدا از تیم ملی حمایت کنند

قطبی خاطر نشان کرد: 19 روز دیگر تا برگزاری جام ملتهای آسیا باقی مانده است در این 19 روز باید که همه ایران یکرنگ، یکصدا و یکدل تیم ملی را حمایت کنند تا روندی رو به جلو داشته باشد امیدوارم فرزندان ایران بعد از 35 سال بتوانند به عنوان قهرمانی آسیا دست یابند. این تیم در حال حاضر موقعیت آن را دارد که به عنوان قهرمانی آسیا دست پیدا کند و قطعا با تلاش بسیار این نتیجه محقق خواهد شد.

سرمربی تیم فوتبال کشورمان در ادامه با طرح این موضوع که برای پیروزی تیم ملی فوتبال ایران همه باید کمک کنند افزود: باید پرچم ایران را در جام ملتهای آسیا بالا نگه داریم و این محقق نمی شود جز با همراهی همه شما.

نهایت دقت را برای انتخاب داشتم

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با تاکید بر اینکه در انتخاب بازیکنان نهایت دقت را به خرج داده و مواردی چون شخصیت،توانایی فنی، روحیه پیروزی طلبی و ... را در بازیکنان مد نظر قرار داده است افزود: برای من انتخاب این تعداد بازیکن بسیار سخت بود در لیگ فوتبال ایران نزدیک به 500 بازیکن بازی می کنند که از میان آنها 27 را انتخاب کردن خیلی دشوار است.

قطبی با اشاره به اینکه 19 روز به آغاز جام ملتهای آسیا برای این تیم باقی مانده است، افزود: از این 19 روز 11 روز را در قطر صرف آماده سازی تیم ملی خواهیم کرد در اردوی قطر دو بازی دوستانه با تیم ملی قطر و یک تیم آفریقایی که به احتمال زیاد آنگولا خواهد بود برگزارخواهیم کرد همچنین دو بازی دوستانه پشت درهای بسته برگزار می کنیم که در آن توانایی همه بازیکنان را ارزیابی کنیم.

امیدوارم به شرایط ایده ال برسیم

وی با ابراز امیدواری از اینکه تا شروع جام ملتها تمامی 23 بازیکن حاضر در اردوی تیم ملی به فرم ایده آل برسند، گفت: پس از بازگشت تیم ملی از قطر بازیکنان به مدت سه شب و دو روز در کنار خانواده هایشان خواهد ماند این تصمیم را با کمک کارشناسان فوتبال ایران گرفته ام چرا که بازیکنان ایرانی پس از اردوهای فشرده از نظر روحی فرسوده می شوند و با بودن در کنار خانواده های خود روحیه شان را باز می یابند.

کسب امتیازات در جام ملت ها

قطبی برنامه های تیم ملی در جام ملتهای آسیا را در دو بخش خلاصه کرد و گفت: در مرحله اول و مقدماتی تیم ملی سه بازی برگزار می کند تیمی که می خواهد به مرحله دوم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا راه یابد باید در مرحله مقدماتی حداقل 5 امتیاز کسب کند و ما باید در دو بازی اول به این مهم دست یابیم تا با آرامش کامل مهیای راند دوم رقابت خود شویم.

نسبت به گذشته قوی تر خواهیم بود

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان تمام سه دیدار این تیم در مرحله دوم را در حکم فینال خواند و گفت: تیمی که می خواهد قهرمان آسیا شود باید از مرحله یک چهارم نهایی تا فینال سه بازی نهایی را پشت سر بگذارد من به شما این قول را می دهم که تیم ملی در هر بازی نسبت به گذشته قوی تر خواهد شد و به عنوان قهرمانی آسیا که هدف نهایی مان از ابتدای حضور در تیم ملی بود، دست خواهد یافت.

فاصله تیم ها نزدیک شده است

قطبی تاکید کرد: روزهایی که یک تیم در آسیا می آمد و قهرمان می شد گذشته است و فاصله تیم ها به هم نزدیک شده الان 16 تیم در جام ملتهای آسیا شرکت می کنند اما از بین آنها فقط یک تیم است که قهرمان می شود و 15 تیم دیگر دست خالی به خانه باز می گردند. تیم ملی در فرصت باقی مانده تا جام ملتها نیاز به تقویت و حمایت از جانب شما دارد تا به رویای یک کشور که همان قهرمانی آسیاست دست یابد.

دژاگه نمی توانست به تیم ملی کمک کند

وی در خصوص دعوت از اشکان دژاگه به تیم ملی گفت: من خیلی بررسی کردم و نام اشکان در فهرست 50 نفره تیم ملی برای حضور در جام ملتهای آسیا بود من با سفر آلمان شرایط او را از نزدیک مشاهده کردم اما متاسفانه برخی شیطنت ها و حواشی باعث شد او از همراهی تیم ملی در جام ملتها باز بماند.

قطبی اشکان دژاگه را بازیکنی با توانایی بالا خواند که می تواند در آینده تیم ملی را همراهی کند و گفت: من از شخصیت این جوان ایرانی خیلی خوشم آمد و به خانواده اش تبریک می گویم که چنین پسری را پرورش داده اند که باعث افتخار ایران در آلمان است. اشکان زبان فارسی را خیلی خوب صحبت می کند بسیار خاکی، شریف و پاک است. در گفتگوهایی که با اشکان داشتم دوست دارد برای تیم ملی ایران بازی کند و می توانست در جام ملتها کمک حال ما باشد.

وی با اشاره به نشست های خود با سرمربی و مربی تیم فوتبال ولفسبورگ داشته افزود: در نشستی که با استیو مک کلارن داشتم متوجه شدم این مربی انگلیسی به توانایی اشکان اعتقاد دارد و معتقد است این بازیکن در تمرینات عملکرد خوبی دارد اما در زمین مسابقه آن طور که باید و شاید عمل نکرده و همین مسئله باعث شده کمتر از وجودش در ترکیب اصلی استفاده کند. همچنین نشستی هم با هیترهوینس مدیر باشگاه ولفسبورگ داشته ام احساس کردم او نظری برای همراهی اشکان با تیم ملی ایران ندارد و برای این کار دلایل مختلفی داشت. او منافع باشگاهش را در نظر گرفته و شرایط را به گونه ای محیا کرد که اشکان از همراهی تیم ملی ایران باز بماند. اشکان اگر به تیم ملی ایران ملحق می شد باید یک ماه از تیمش دور می ماند و این هم برای او هم برای باشگاهش دشوار بود. به همین خاطر شرایطی برای اشکان به وجود آوردند تا از همراهی تیم ملی باز بماند.

قطبی تاکید کرد: در حال حاضر زمان مناسبی برای همراه اشکان دژاگه با تیم ملی ایران نیست به همین خاطر به او گفتم در آلمان بمان و نامش را از فهرست تیم ملی کنار گذاشتم این تصمیم هم برای اشکان و هم برای تیم ملی ایران خوب بود چرا که در مقطع زمانی فعلی با حضور در تیم ملی نمی توانست تمام توانایی خود را بروز دهد.

همیشه یک مربی بین المللی بوده ام

وی همچنین در خصوص حضورش در جی لیگ ژاپن گفت: من همیشه در زندگی ام سعی کرده ام یک مربی بین المللی باشم و مربی بین المللی باید کار در کشورهای مختلف را تجربه کند تا با دیدگاههای متفاوت آشنا شده و خود را پرورش دهد همیشه نهایت تلاش خود را به کار برده ام تا در بالاترین سطح کار کنم و انتخاب تیم شیمیزو در لیگ ژاپن که یکی از بانظم ترین لیگ های دنیاست به همین خاطر بود. حضور در لیگ ژاپن می تواند فضای جدید برایم باشد که از حضور در آن استقبال می کنم.

کار کردن در رده باشگاهی بهتر است

وی ادامه داد: من هم در تیم ملی و هم در تیم باشگاهی کار کردم احساس می کنم در مقطع زمانی فعلی که قوانین فیفا بسیار دشوار شده کار کردن در رده باشگاهی برای من که یک مربی جوان هستم خیلی بهتر از حضور در رده ملی است. احساس می کنم در تیم باشگاهی بهتر از تیم ملی می توانم خود را پرورش دهم.

احساس کردم می توانم به تیم ملی کمک کنم

قطبی خاطر نشان کرد: در 20 ماه گذشته بارها فرصت داشتم که از تیم ملی ایران جدا شوم اما با حمایت هایی که از مردم دیده ام سعی کردم بمانم و پاسخ محبت های آنها را بدهم پیشنهاد داشتم اما آن را جدی نگرفتم چرا که احساس کردم می توانم به تیم ملی کمک کنم اما زمانی که دیدم مسئولان فدراسیون فوتبال می خواهند تیم ملی را به مربی جدیدی بسپارند به پیشنهاد تیم شیمیزو پاسخ مثبت دادم این تیم یکی از بهترین تیم های لیگ ژاپن است و همیشه جزو رده های اول تا ششم جدول رده بندی جی لیگ بوده است. مدیران و طرفداران این باشگاه انگیزه قهرمانی در ژاپن و آسیا را دارند و همین مسئله مرا ترغیب کرد تا به پیشنهاد باشگاه شیمیزو پاسخ مثبت دهم.

حضور مجیدی و کریمی شایعه بود

افشین قطبی در ادامه نشست خبری اش با نمایندگان رسانه های گروهی در محل فدراسیون فوتبال درباره دعوت از فرهاد مجیدی و علی کریمی و همچنین شایعه حضور آنها در فهرست 50 نفره ارائه شده به کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز گفت: هیچکس در توانایی های مجیدی و کریمی به عنوان نوابغ فوتبال شکی ندارد. آنها در سالهای اخیر زحمت بسیاری کشیده و موفقیت های زیادی به دست آورده اند. من به این بازیکنان علاقه دارم و حتی جزو طرفداران آنها هستم اما زمانی که این دو بازیکن را به تیم ملی دعوت کردم و آنها فرصت کافی برای حضور در تیم ملی داشتند به ناگهان از تیم ایران خداحافظی کردند و من همواره گفته ام که اگر احساس کنم بازیکنی شاید قلب و دلش با تیم ملی نباشد او را دعوت نخواهم کرد ضمن آنکه بحث حضور این دو بازیکن در لیست 50 نفره نیز شایعه است.

دیدار با کویت یک استثنا بود

سرمربی تیم فوتبال ایران درباره این موضوع که پس از بازی با کویت در رقابتهای غرب آسیا گفته است بازیکنان ایران دچار استرس می شوند و احتمال بروز این مشکل در مسابقات جام ملتهای آسیا نیز گفت: دیدار با کویت یک بازی استثنایی بود که ما ضعیف عمل کردیم. با این حال اگر در سال اخیر بازیهای تیم ملی را مرور کنید می بینید که ما 12 پیروزی داشتیم و تنها دو بازی را واگذار کردیم که یکی از آنها مقابل برزیل بوده است تیمی که می تواند 95 درصد تیم های جهان را شکست دهد و شکست دیگر ما مقابل کویت بوده است آن هم در بازی که تیم کویت سه شوت زد و به دو گل رسید. به هر حال منظور من از مطرح کردن آن بحث این بود که ما باید بازی به بازی تمرکز خود را افزایش دهیم و معتقدم در بازی با کویت ما از تمام زور و توان خود استفاده نکردیم.

وی افزود: من آن حرف ها را به عنوان توجیه شکست نزدم اما اکنون نیز برنامه ریزی کاملی انجام دادم تا بازیکنان در طول مسابقه دقت و تمرکز خود را حفظ کنند بازیکنان تیم ملی ایران باید در زمان سازماندهی حمل و دفاع بدون استرس بازی کنند تا روش بازی تیم ضربه نخورد.

بی شک به ایران برمی گردم

قطبی درباره اینکه آیا روزی به فوتبال ایران باز می گردد نیز گفت: ایران وطن من است و بی شک دوست خواهم داشت که به ایران باز گردم. تصور می کنم که 20 سال دیگر برای مربیگری در فوتبال زمان دارم و بی تردید در طول این سالها به خاطر احساسی که نسبت به مردم و کشورمان دارم باز خواهم گشت.

نمی توانم بگویم عراق سخت ترین حریف ماست

وی درباره دیدار نخست تیم ملی ایران در جام ملتهای آسیا مقابل عراق و اهمیت این بازی نیز گفت: تصور می کنم در جام ملتهای آسیا هر بازی خصوصیات خودش را دارد من نمی توانم بگویم که عراق سخت ترین یا مهم ترین حریف ایران است چرا که در طول این مسابقات هر بازی و هر 9 امتیازی که در مرحله گروهی می توانیم کسب کنیم برای ما حساس و با ارزش است.

درخواست از مردم و رسانه ها

سرمربی تیم ملی کشورمان افزود: اسپانیا نیز در جام جهانی نخستین بازی خود را واگذار کرد اما سرانجام قهرمان شد بنابراین از مردم و رسانه ها می خواهم اگر ما هر نتیجه ای در بازی نخست مقابل عراق گرفتیم امیدوار باقی بمانند چرا که ما بازیهای دیگری نیز پیش رو خواهیم داشت البته این به معنا این نیست که ما برای پیروزی به میدان نمی رویم بلکه منظورم این است بازیکنان حتی در صورت پیروزی نیز نباید دچار غرور شوند و حتی پس از صعود در گروه نیز تمرکز خود را از دست ندهند.

هدف ما قهرمانی است

قطبی درباره هدف تیم ملی ایران در جام ملتهای آسیا نیز گفت: بی تردید هدف ما قهرمانی است و ما همواره تلاش می کنیم تا پتانسیل تیم خود را افزایش دهیم. شاید بازیکنان ایران بهترین بازیکنان جهان و آسیا نباشند اما می توانند قهرمان آسیا شوند.

سه شایعه ای که تکذیب شد

وی ادامه داد: من باید به سه شایعه درباره خودم نیز پاسخ دهم من در تهران و میدان ژاله به دنیا آمده ام نه در شیراز. نام پدرم نیز رضا قطبی نیست بلکه سید محمد قطبی است ضمن آنکه می گویند من آنالیزور بوده ام در حالی که چنین نیست و من از 14 سالگی مربی بوده ام. به نظرم باید تعریف دقیقی از واژه آنالیزور در فوتبال ایران صورت بگیرد و موضوع پایانی که در رسانه ها مطرح می شود این است که من قول قهرمانی داده ام در حالیکه چنین نیست و من همواره گفته ام که هدف ما قهرمانی است.

عکس العملی هایم از روی احساس نبوده

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در ادامه درباره اینکه قراردادش با فوتبال ژاپن عکس العمل در مقابل فدراسیون فوتبال ایران به جهت مذاکره با مربیان دیگر بوده است، گفت: من همواره بر مبنای تفکر محترمانه برخورد و کار کرده ام و هیچ گاه عکس العمل هایم از روی احساس نبوده است بلکه هر تصمیمی می گیرم منطقی و طولانی مدت است.

تمرکزم روی قهرمانی ایران است

وی افزود: زیاد درباره رفتنم به ژاپن صحبت نمی کنم چرا که ما ماههای بسیاری تلاش کردیم تا تیمی بسازیم که بتواند قهرمان جام ملتهای آسیا شود و من تمام تمرکزم را برای این مسابقات گذاشته ام تا تیم ایران پس از 35 سال بتواند قهرمان شود که بی تردید برای تمامی ما ایرانیها سربلندی و غرور ملی را که به آن نیاز داریم به ارمغان می آورد.

حسادت در فوتبال ایران پررنگ است

قطبی درباره مسائل و شایعاتی که در طول دوران حضورش در فوتبال ایران مطرح شده است نیز گفت: متاسفانه یکی از ضعف های فرهنگ ایرانی صحبت کردن پشت سر همدیگر است معتقدم حسادت در ایران خیلی پر رنگ است. معتقدم همواره این آدم های کوچک هستند که برای رشد کردن به آدم های بزرگ حمله می کنند و انسان های بزرگ هیچ گاه نیاز به انجام چنین کاری ندارند. من با آنکه بهترین پیشنهاد را از کره جنوبی داشتم به فوتبال ایران آمدم و با آنکه در کارنامه ام با بزرگترین مربیان کار کرده ام خود را همواره شاگرد زندگی و فوتبال می دانم و هیچ گاه نگفته ام که همه چیز را بلد هستم.

حضور در ایران بهترین تجربه زندگی ام بود

وی درباره تاثیر حضورش در ایران و آنچه که در این مدت از ایران درخاطرش مانده نیز اظهار کرد: وقتی فردی از کشورش دور است در ذهن و قلبش فضاهایی وجود دارد که تنها خاطرات نمی تواند آن را پر کند من همواره به کشورم علاقه داشته ام و احساس من از زمانی که به ایران آمده ای بهتر و قوی تر شده است. بی تردید حضورم در ایران بهترین تجربه زندگی ام بود ضمن آنکه در طول دوران کاری ام برخوردها و مسائلی پیش آمد که همان ها باعث پیشرفت من شد و من در حال حاضر کشورم ایران را بیش از هر موقع دوست دارم.

همه جا پاسخگوی ایرانی ها خواهم بود

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره اینکه آیا پس از جام ملتها با هر نتیجه ای که به دست بیاید پاسخگوی رسانه ها خواهد بود یا نه، خاطر نشان کرد: فهرست بلندی از خبرنگاران تهیه شده است که برای رقابتهای جام ملتهای آسیا به قطر می آیند و من در آنجا پاسخگوی سئوالات خبرنگاران خواهم بود ضمن آنکه در صورت هر نتیجه ای اهل بهانه آوردن نیستم. اما از سوی دیگر به خاطر قراردادی که با تیم ژاپنی دارم باید از ابتدای ماه فوریه به این کشور بروم و از آنجا که فینال جام ملتهای آسیا یکی دو روز قبل از این تاریخ است بنابراین چاره ای ندارم جز آنکه با سرعت خود را به ژاپن برسانم با این حال حتما به ایران باز می گردم ضمن آنکه من در هر نقطه ای از جهان که بوده ام از خیابان های سیدنی گرفته تا آمستردام ایرانی ها را ملاقات می کنم و با آنها صحبت می کنم.

امنیت نداشتیم

افشین قطبی درباره عدم حضور خود یا سایر اعضای کادر فنی در مسابقات جام خلیج فارس که دو تیم عربی همگروه ایران در آن حضور داشتند نیز گفت: علت اصلی بحث امنیت بود چرا که من طبق سئوالهایی که داشتم به من اعلام کردند در آنجا امنیت کافی برای من یا دیگر اعضای کادر فنی وجود ندارد به هر حال من این بازیها را از طریق کامپیوتر و فیلم دیده ام و حتی چند بازی را به صورت مستقیم نگاه کرده ام و تمامی تدابیر لازم را برای جام ملتهای آسیا اندیشیده ام.

وی درباره شایعاتی که پیرامون حقوقش مطرح می شود نیز گفت: هر گاه در ایران هستم حقوق من را دو سه برابر رقم واقعی اعلام می کنند و هر گاه در خارج از ایران هستم حقوق من را تقسیم می کنند و هیچ کدام از این شایعات صحت ندارد.

فرهنگ حاکم بر فوتبال ایران را تغییر دادم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره دستاوردهایش در فوتبال ایران طی دوران حضورش نیز گفت: من دوست ندارم از خودم تعریف کنم اما معتقدم فرهنگ حاکم بر فوتبال را به نوعی تغییر دادم و تفکر حرفه ای را به شخصیت بازیکنان القا کردم. در سازماندهی فوتبال تا آنجا که می توانستم در دوران حضورم در تیم ملی و پرسپولیس تاثیرگذار بودم.

وی افزود: به بازیکنان خود آموختم که چگونه در زمان دفاع در زمین کوچک تر کار کنند و در زمان حمله زمین بازی خود را گسترش داده و سرعتشان را افزایش دهند.

سرمربی تیم ملی ادامه داد: یکی دیگر از دستاوردهای من این است زمانی که به پرسپولیس آمدم این تیم 6 سال بود که قهرمان نشده بود و بعد از من سه سال است که قهرمان لیگ برتر نشده است به هر حال طی 10 سال من در یکسال کاری این تیم را قهرمان لیگ ایران کردم و معتقدم تاریخ خود بهترین قضاوت را درباره من انجام خواهد داد.

علاقه داشتم بیشتر در ایران بمانم

قطبی ادامه داد: علاقه زیادی داشتم که سالهای بیشتری به فوتبال ایران کمک کنم اما شرایط این اجازه را به من نداد و هنوز هم امیدوارم بتوانم از راه دور به فوتبال ایران مشاوره بدهم. ولی بی تردید روزی به فوتبال کشورم باز خواهم گشت.

مربیان بزرگ در ایران مشکل دارند

وی همچنین درباره اینکه آیا مربیان بزرگ دنیا می توانند در فوتبال ایران کار کنند نیز گفت: من در کنار مربیان بزرگی چون هیدینگ و وربیک و مربیان نامدار دیگری کار کردم و معتقدم آنها به خاطر حاشیه های فوتبال ایران بسیار سخت بتوانند در آن کار کنند چرا که یک مربی باید درفوتبال ایران وقت بسیاری را به حاشیه ها اختصاص دهد و تمرکزش از مسائل فنی که باعث پیشرفت تیم است دور می شود. امیدوارم رسانه ها نیز بیشتر به مسائل فنی فوتبال بپردازند.

مردم بهترین قاضی هستند

قطبی افزود: تصور می کنم مردم ما درک بسیار بالایی از فوتبال دارند من زمانی که می بینم در یک بازی پرسپولیس زیر 10 هزار تماشاگر به ورزشگاه می آیند یا زمانی که بازی استقلال تهران مقابل پاس همدان را دیدم که زیر 50 هزار تماشاگر در ورزشگاه بود متوجه شدم که مردم ما بهترین قضاوت را نسبت به فوتبال دارند. مردم برای وقت خود ارزش قائل هستند و زمانی که فوتبال از نظر آنها جذاب نباشد به ورزشگاه نمی آیند و فکر می کنم این مسئولیت ماست که باید با افزایش توانایی فنی فوتبال را برای مردم جذاب کنیم.



همه از قهرمانی تیم ملی سود می برند

افشین قطبی در ادامه آخرین نشست خبری اش در ایران گفت: اگر تیم ملی در مسابقات جام ملت‌های آسیا موفق شود، همه از آن سود می‌برند اما مسلما مسئولان، کادرفنی و بازیکنانی که داخل تیم هستند، قهرمانان ایران لقب خواهند گرفت.

وی با طرح اینکه نفراتی هم که با تیم ملی در قطر نیستند، می‌خواهند این تیم قهرمان آسیا شوند، تصریح کرد: موفقیت تیم ملی در قطر باعث می‌شود حتی نفراتی که داخل تیم نیستند، سود ببرند زیرا موفقیت تیم ملی، باعث می‌شود فوتبال در کشورمان جذابتر از گذشته برگزار و از نظر اقتصادی و فرهنگی فوتبال ایران رشد می کند.

واژه خط زدن را دوست ندارم

سرمربی تیم ملی بیان این جملات را در توجیه خط زدن نفراتی همچون اولادی، معدنچی، زنیدپور، بنگر و ... عنوان کرد و افزود: من واژه خط زدن را دوست ندارم زیرا اعتقاد دارم همه در تیم ملی جای دارند. تیم ملی برای 11 نفر، 18 نفر و یا 27 نفر نیست، تیم ملی برای همه فوتبالیست‌هاست که در نهایت 11 نفر از بین آنها در زمین به میدان می‌روند.

انتخاب 27 نفر سخت بود

وی گزینش بازیکنان برای حضور در فهرست نهایی تیم ملی را بسیار دشوار خواند و تاکید کرد: اطرافیان من می‌توانند شهادت بدهند که با چه سختی‌ها و مشلات نفرات نهایی تیم ملی را انتخاب کردم. برای انتخاب 27 نفر نهایی تمام بازی‌های لیگ را زیر نظر گرفتم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که این نفرات را دعوت کنم.

دلیل دعوت نشدن عمران زاده، زنیدپور، اولادی، معدنچی

قطبی در مورد دعوت نکردن از حنیف عمران زاده به تیم ملی اظهار داشت: عمران زاده توسط من به تیم ملی آمد و به وی اعتقاد دارم. این بازیکن آینده روشنی دارد و اینکه امروز در تیم ملی نیست، نباید توانایی آن را فراموش کرد. البته به نظر من نفراتی که در خط دفاع تیم ملی انتخاب شده است، بیشتر از حنیف می‌توانند به تیم ملی کمک کنند.

وی کنار گذاشتن میلاد زنیدپور از تیم ملی را برای خود دشوار خواند و خاطرنشان کرد: زنیدپور در باشگاه فصل خوبی نداشت و در تیم ملی هم با نوساناتی مواجه شد، به همین دلیل تصمیم گرفتم او را همراه تیم ملی به قطر نبرم.

سرمربی تیم‌‍ملی فوتبال کشورمان با تعریف و تمجید از بنگر ادامه داد: محسن بازیکن بسیار خوب و با شخصیتی است اما نام 4 بازیکن تدافعی که در فهرست تیم ملی قرار گرفته‌اند، شرایطشان از بنگر بهتر است، به همین خاطر این بازیکن را در آخرین لحظه کنار گذاشتم.

وی اولادی را به یک پلنگ تعبیر کرد و افزود: مهرداد اولادی یک مهاجم و بازیکن ششدانگ و قوی است و در ماه‌های گذشته برای همراهی تیم ملی تلاش زیادی انجام داد اما در فهرست تیم ملی رضا نوروزی و آرش افشین را دارم که فکر می‌کنم بهتر از اولادی می‌توانند به تیم ملی کمک کنند.

قطبی تیم ملی را به خانواده ای تشبیه و تصریح کرد: برای حضور و موفقیت این خانواده به بازیکنانی نیاز دارم که در شرایط مختلف، کیفیت‌های متفاوتی را از بازی خود ارائه کند.

وی با اشاره به اینکه علاقمند بود از معدنچی در جام ملت‌ها استفاده کند، افزود: مهرزاد در مرحله مقدماتی جام ملت‌ها به تیم ملی بسیار کمک کرد و گل‌های زیادی را به ثمر رساند اما در فصل جاری بیشتر به دلیل مصدومیت، شرایط لازم برای حضور در مسابقات سخت را ندارد.

سرمربی تیم‌‍ملی فوتبال ایران همچنین خاطرنشان کرد: انتخاب بازیکنان برای من سخت و دشوار است زیرا اعتقاد دارم تصمیمی برای گزینش بازیکنان می‌گیرم، تصمیمی است برای زندگی ورزشی آنهاست و باید دقت نظر این انتخاب را انجام دهم.

صدردصد به فوتبال ایران برمی گشتم

در بخش پایانی این نشست خبرنگاری از قطبی پرسید اگر به 3 سال قبل بازگردید و باز هم کاشانی با شما تماس بگیرد، آیا به فوتبال ایران باز می‌گشتید؟ وی در پاسخ به این سوال گفت: صددرصد این کار را می‌‍کردم. این آرزوی هر ایرانی در هر کجای دنیا هست که به کشورش بازگشته و به آن خدمت کند. من امروز افتخار می‌کنم که به ایران آمدم و سال‌های خوبی را در فوتبال ایران پشت سر گذاشتم.

خداحافظی برایم سخت و دشوار است

قطبی اضافه کرد: سعی کردم در این نشست خبری که آخرین گفتگویم با شما خبرنگاران در ایران بود، به دور از احساسات عمل کرده و احساساتی نشوم. باور کنید خداحافظی از فوتبال ایران برایم دشوار است و به هیچ وجه آسان نیست از تیم ملی جدا شوم. به همین خاطر همانند گذشته از شما خداحافظی نمی کنم. قلب من متعلق به شما و مردم کشورم است و همیشه به خود افتخار می‌کنم که در ایران مربیگری کردم.

کینه ای نیستم

وی افزود: بعضی از شما در این مدت چیزهای خوبی برای من ننوشتید و شاید فکر کنید به این خاطر با شما رابطه بدی داشته باشم اما در زندگی همیشه سعی کردم کینه‌ای نباشم. همیشه با همه با دل باز برخورد کردم و اگر انتقادی شد، ناراحت نشدم زیرا این انتقادها باعث ضعف‌های خودم و تیم را ببینم و اینگونه به موفقیت تیم ملی کمک کرده‌اید. قطعا هدف شما هم مانند پیشرفت تیم ملی بوده است.

فارسی ام بهتر شد!

خبرنگاری پرسید شما روزی که به ایران آمدید قول دادید فارسی را مثل بلبل صحبت کنید، آیا امروز می توانید فارسی را به خوبی صحبت کنید؟ سرمریی تیم ملی فوتبال کشورمان در پایان گفت: امروز مانند شما نمی‌توانم فارسی را بلبلی حرف بزنم. البته در این سه سال فارسی خوب شده اما انگلیسی‌ام بد شده است.