موانع استخدام نیروهای محجبه در خطوط هوایی ترکیه رفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت چاپ ترکیه، براساس قوانین پوشش خطوط هوایی ترکیه که اخیرا تغییر کرده است، از این پس برای استخدام زنان محجبه هیچ مانعی وجود ندارد.

در این قوانین که تاریخ به روز رسانی آن 26 نوامبر(5 آذر ماه) امسال است است دیگر جمله "موها باید بدون پوشش باشد" به چشم نمی خورد.

یکی از رسانه های ترکیه در گزارشی که از این قوانین جدید تصویب کرده اظهار داشته است براساس این قوانین خطوط هوایی ترکیه مهمانداران محجبه را استخدام می کنند اما در ادامه اعلام کرده است این قوانین برای پرسنلی است که مجبور به پوشیدن لباس متحدالشکل نیستند.

یک رسانه سکولاریست دیگر در ترکیه در انعکاس نظر وزیر حمل و نقل این کشور آورده است که قوانین پوشش خطوط هوایی ترکیه دغدغه وی نیست و نسبت به اتفاقاتی که درباره عملکرد این شرکت رخ می دهد علاقمند نیست، چرا که شرکت خطوط هوایی ترکیه متعلق به دولت نیست.

برخی پرسنل خطوط هوایی ترکیه که حیطه فعالیت آنها پروازها را شامل نمی شود باید هنگام ورود به محل کار روسری خود را بردارند از این رو ترجیح می دهند از کلاه گیس استفاده کنند، اما بدون این قانون آنها اکنون با روسری خود و حجاب کامل در محل کار حاضر می شوند.

