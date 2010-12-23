به گزارش خبرنگار مهر، با شروع فصل زمستان انتظار می رود فروش کتاب در کتابفروشیهای کشور افزایش یابد اما فروشگاههای کتاب امسال زمستان را با افت فروش آغاز کردند. بیشتر کتابفروشیهای خیابان انقلاب چند هفته اخیر را از جهت فروش مناسب ارزیابی نکردند و برخی نیز از اعلام نام کتابهای پرفروش خود امنتاع کردند.

برخی از فروشندگان ضمن انتقاد از وضعیت صنعت نشر، اوضاع فروش کتابهای عمومی را نامساعد توصیف کردند و از میان عنوانهای به فروش رفته در فروشگاه خود اسامی کتابهایی که بیشترین میزان فروش را داشتند در اختیار خبرنگار مهر قرار دادند.

یکی از فروشندگان کتابفروشی انتشارات امیرکبیر گفت: در چند هفته اخیر، کتابفروشیها با افت فروش روبرو بودند. در میان کتابهایی که در این مدت به فروش رفتند می توان برای عناوین تاریخی و دانشگاهی سهم بیشتری قائل شد. پرفروشترین کتاب در ژانر تاریخی مجموعه کتابهای تاریخ کمبریج است که 12 جلد و چاپ دانشگاه کمبریج است. تاریخ کمبریج مجموعه کامل و جامعی از تاریخ ایران است.

وی گفت: فروش کتابهای روانشناسی در فروشگاه ما کاهش داشته و فقط چندین عنوان کتاب روانشناسی نوشته نورعلی الهی چاپ انتشارات جیحون که رنگ و بوی عرفانی داشتند فروش مناسبی داشتند. در عرصه داستان نیز غلبه با ترجمه داستانهای خارجی بود و در زمینه شعر نیز کتاب "کافه خنده" سروده علیرضا لبش طی دو هفته اخیر فروش خوبی داشته است.

کتابخوانی در ایران استاندارد نیست

یک مسئول کتابفروشی در خیابان انقلاب از بیان نام کتابهای پرفروش امتناع کرده و گفت: تهیه این گزارشها بی فایده است چون در کشور ما مردم کتاب را به خاطر خود آن مطالعه نمی‌کنند و روند آشنایی با کتاب به اینگونه نیست که مطالعه کتاب توصیه شود. بلکه در جامعه ما به محض درج خبری مبنی بر حذف برخی بخشهای یک کتاب مردم از کنجکاوی برای خرید آن کتاب هجوم می‌آورند.

این کتابفروش گفت: مشکل اصلی ما افرادی هستند که کتاب نمی‌خوانند و کتابخوانی در ایران اصلا مطابق استانداردهای جهانی نیست.

مسئول فروشگاه انتشارات کیهان نیز میزان فروش این فروشگاه در چند هفته اخیر را نسبت به چند ماه گذشته کمتر دانست و گفت: از ماه رمضان تا امروز فروش روندی نزولی داشته است. با توجه به این که بیشتر کتابهای ما مربوط به عرصه سیاست و دفاع مقدس است، مخاطبان بیشتر برای خرید کتابهای سیاسی به ما مراجعه می‌کنند.

با استناد به سخن بیشتر کتابفروشها در حال حاضر کتابهای رمان، داستان و شعر در رتبه های دوم و سوم قرار دارند و کتب روانشناسی و دیگر علوم انسانی در صدر جدول فروش کتاب قرار دارند.

کتابهای تحلیلی در میان کتابهای سیاسی اقبال بهتری دارند

وی درباره بیشترین کتابهایی که در بخش سیاست در فروشگاه کیهان به فروش رفته است‌ گفت: کتابهایی با موضوعات جنگ نرم و حوادث پس از انتخابات سال گذشته بیش از باقی کتابها با استقبال روبرو شده است. مراجعه کنندگان به این فروشگاه بیشتر به دنبال کتابهای تحلیلی هستند و این نوع کتابها بیش از دیگر کتابهای سیاسی فروش می‌رود. در حال حاضر سطح فروش بالا نیست ولی می توان آن را متوسط توصیف کرد.

یکی دیگر از مسئولان کتابفروشیهای مقابل دانشگاه تهران درباره وضعیت بازار فروش گفت: آمارها حاکی از افت فروش ماهیانه است. این مشکل نه تنها شامل ما که شامل دیگر کتابفروشیها نیز می‌شود. در فصل زمستان وضعیت به همین گونه است و به نظرم میزان فروش کتابها به تناسب مناسبت کتاب با ایام و حوادث تقویم بیشتر می‌شود.

دست اندرکاران فروشگاه گوتنبرگ در خیابان انقلاب نیز درباره فروش هفتگی کتابهای این فروشگاه گفتند: ما در این فروشگاه در دو بخش کتابهای درسی و کتابهای عمومی را ارائه می کنیم. کتابهای درسی همیشه فروش ثابتی دارند و فروش آنها فراز و فرود کمتری نسبت به دیگر کتابها دارد.

آنها معتقدند در حال حاضر به خاطر وضعیت نامساعد اقتصادی فروش کتابهای درسی بیشتر از کتابهای عمومی است. چون دانشجویان در هر وضعیتی برای تهیه کتابهای درسی اقدام می‌کنند. اما در زمینه کتابهای عمومی وزنه فروش کتابهای روانشناسی سنگین تر از باقی کتابهاست. در میان کتابهای روانشناسی هم کتابهای قطع جیبی طرفداران بیشتری دارند چون حمل و جابه جایی کتابهای سبک برای مخاطبان راحت تر است.

روانشناسی و مدیریت با طعم آنتونی رابینز

فروشندگان فروشگاه گوتنبرگ وضعیت فروش کتابهای رمان را در فروشگاه خود زیاد مناسب ندانستند و عنوان کردند: در حال حاضر مخاطبان بیشتر کتابهای روانشناسی و مدیریت از نویسندگانی چون آنتونی رابینز را می خرند.

برخی کتابهای پر فروش انتشارات گوتنبرگ در هفته های اخیر بدین شرح است: مجموعه کتابهای روانشناسی نوشته برایان تریسی، "لطفا گوسفند نباشید"( در زمینه خودشناسی)، "مردی که می‌خندد" اثر ویکتور هوگو و "آتوسا" نوشته هلن افشار.

یکی از مسئولان فروش انتشارات مولا نیز فروش هفتگی این فروشگاه را مناسب توصیف کرد و گفت: میزان فروش عالی نبود اما می توان سطح آن را متوسط ارزیابی کرد. حوزه تخصصی فعالیت ما فروش کتابهای فلسفه و عرفان است که بیشترین میزان فروش ما نیز مربوط به کتابهای این زمینه است. بعد از فلسفه و عرفان کتابهای رمان در رتبه دوم قرار گرفتند.

با آمدن ماه محرم فروش کتابهای مذهبی افزایش یافت

وی گفت: رمانهای مورد استقبال قرار گرفته بیشتر خارجی و متعلق به ژانر اجتماعی هستند. از رمان نویسانی که رمانهایشان بیشتر فروش رفته است می‌توان به داستایوفسکی و موراکامی اشاره کرد. کتابهای شعر و ادبیات در چند هفته اخیر فروش چندانی نداشته اند. فروش کتابهای مذهبی نیز تا قبل از ماه محرم کم بود که با توجه به رسیدن این ایام، افزایش یافت.

این فروشنده کتاب " هستی و زمان" نوشته هایدگر با ترجمه عبدالکریم رشیدیان را گل سرسبد کتابهای پرفروش انتشارات مولا دانست.

کتابهای پرفروش انتشارات مولا طی هفته های اخیر بدین شرح است: "خاطرات کاناپه ای فروید"، "مختارنامه"، " شبهای روشن"، "365 جمله الهام بخش"، " راز اعداد"، "اطاق آبی"، " پرومته در زنجیر"، " عقل سرخ"، " توتم و تابو"، " صدای سوم( گزیده داستانهای نویسندگان نسل سوم آمریکا)"، " سرزمین گوجه های سبز " نوشته هرتا مولر(برنده جایزه نوبل سال 2009)"و " داستانک های دکتر علی شریعتی".

اسامی کتابهای پرفروش انتشارات چشمه نیز از تاریخ 20 آذر تا 23 آذر عبارت است از: "یوسف آباد خیابان سی و سوم" نوشته سینا دادخواه، "شیطان" نوشته لیو تالستوی ترجمه سروش حبیبی، "شبهای روشن" نوشته فئودور داستایوفسکی ترجمه سروش حبیبی، "حکایت عشق و عاشقی ما" نوشته اصغر الهی، "خواب با چشمان باز" نوشته ندا کاووسی فر، "سعادت زناشویی" نوشته لیو تالستوی ترجمه سروش حبیبی، "ملخهای حاصلخیز" نوشته اکبر اکسیر، "نگران نباش" نوشته مهسا محب علی، " مرگ ایوان ایلیچ" نوشته لیو تالستوی ترجمه سروش حبیبی، "خنده شغال" نوشته وحید پاک نیت، " برو ولگردی کن رفیق" نوشته مهدی ربی، " سایه ام را بر دیوار جا گذاشته ام" نوشته مهدی مظفری ساوجی و "کجا ممکن است پیدایش کنم" نوشته هاروکی موراکامی ترجمه بزرگمهر شرف الدین.



به نظر می‌رسد که وضعیت نشر از همان ابتدای فصل سرد به خواب زمستانی رفته است چرا که برخی کتابفروشان حتی از ارائه آمار در این زمینه خودداری می‌کنند، برخی دیگر نیز به بهانه همین کسادی تنها به معرفی کتابهایی می پردازند که خود منتشر کرده‌اند!

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صادق وفایی