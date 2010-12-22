رئیس هیئت تنیس استان کرمانشاه عضو هیئت رئیسه فدراسیون شد

سید ضیاالدین خرمشاهی رئیس هیئت تنیس استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه در این خصوص اظهار داشت: این انتخاب به دنبال ارزیابی های انجام شده از نحوه عملکرد کمی و کیفی هیئت های استانها از سوی فدراسیون تنیس جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.

وی افزود: رویکرد فدراسیون تنیس تعمیم و گسترش این رشته در استانهای کشور است که هیئت استان کرمانشاه توانسته معیارهای مورد نظر را کسب کرده و این برای اولین بار در سطح کشور است که یکی از روسای هیئت استانها به عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون تنیس منصوب می شود.

اردوی تیم ملی تنیس در کرمانشاه برگزار می شود

رئیس هیئت تنیس استان کرمانشاه در ادامه از برپایی اردوی تیم ملی تنیس طی دی ماه امسال در کرمانشاه خبر داد و گفت: این اردو با حضور تمامی ملی پوشان و کادر فنی در بخش آقایان برای اولین بار در غرب کشور برگزار می شود.

خرمشاهی با بیان اینکه برپایی اردوی تیم ملی در کرمانشاه اثرات مطلوبی را به دنبال خواهد داشت، خاطر نشان کرد: تنیسورهای جوان و جویای نام استان با آشنایی از نحوه عملکرد و تکنیک های ملی پوشان در زمان تمرینات علاوه بر ارتقای روحی و روانی از نظر تاکتیکی نیز به شرایط آرمانی دست خواهند یافت.

وی دلیل تاخیر در بهره برداری از خانه تنیس استان را تحویل ندادن بموقع آن از سوی پیمانکار مربوطه ذکر کرد و افزود: در نشست آتی، از مدیر کل تربیت بدنی استان موضوع تسریع در روند تکمیل این پروژه را با توجه به نبودن زمین کافی و فصل سرما در خواست خواهیم کرد.

طرح اساسنامه آکادمی تنیس کرمانشاه تهیه شد

به گفته وی طرح اساسنامه آکادمی تنیس کرمانشاه تهیه شده که به زودی پس از تصویب نهایی به منظور پرورش علمی استعدادهای این رشته اجرایی می شود.

رئیس هیئت تنیس استان کرمانشاه به طرح ایجاد اردوگاه زمستانی تیم های ملی در شهرستان قصرشیرین اشاره کرد و گفت: با توجه به تلاشها و تاکیدات هیئت استان، متاسفانه تاکنون از سوی اداره تربیت بدنی این شهرستان پیگیری لازم و جدی در بخش سخت افزار صورت نگرفته که انتظار می رود موضوع ایجاد کمپ های تیم ملی هر چه سریعتر مراحل نهایی خود را طی کند تا مسابقات کشوری و جایزه بزرگ نیز در قصرشیرین برگزار شود.

خرمشاهی با بیان اینکه هیئت تنیس استان کرمانشاه همواره آمادگی خود را اعلام داشته تا از تجارب و دانش مربیان برای پرورش و آموزش استعدادهای این رشته استفاده کند، یادآوری کرد: مربیانی که دارای شرایط لازم از نظر فدراسیون مربوطه از قبیل دارا بودن کارت جدید مربیگری هستند می توانند با مراجعه به هیئت این وظیفه خطیر و ارزشمند را برعهده گیرند.

بهره برداری از سالن اختصاصی تنیس بانون بزودی در کرمانشاه آغاز می شود

وی از بهره برداری سالن اختصاص تنیس بانون برای اولین بار در غرب کشور خبر داد و گفت: ساخت این سالن هم اکنون مراحل پایانی خود را طی کرده که بهره برداری از آن به زودی آغاز می شود.

رئیس هیئت تنیس استان با قدردانی از حمایتهای فدراسیون و مدیر کل تربیت بدنی کرامنشاه خاطر نشان کرد: پرورش قهرمانان و نسل آینده ورزش جزو اهداف عمده این هیئت است که تلاش می شود با استفاده از مربیان مطرح و با دانش ملی و نگاه علمی به این رشته مفرح موجبات دستیابی به این امر مهم فراهم شد.