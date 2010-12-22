کتاب "قطعاتی برای کمانچه" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این کتاب نت قطعاتی مانند " پنج ضربی دیدار"،"هفت ضربی ماهور"،"هفت ضربی شور"،"آرام جان"،"دیدار"،"اشتیاق"،"غم انگیز"،"قرار"،"خزان"،"امید "،رقص آتش"،"رقص پروانه "،"رازیانه"،"شادیانه"،"شکایت دل" و "طلوع" گرد آوری شده است.

سعید فرجپوری آهنگساز و نوازنده کمانچه در بخش نخست این کتاب آموزشی در معرفی این قطعات چنین آورده است : " بعد از انتشار کتاب 20 قطعه برای کمانچه در سال 1358 و استقبال هنرجویان و هنرآموزان کمانچه از این کتاب ، برآن شدم تا مجموعه دوم را که هم اکنون پیش رو دارید جمع آوری کنم. این قطعات شامل آثاری است که در 10 سال گذشته در کنشرت ها و سی دی های مختلف اجرا و منتشر شده اند.