سئوال کواکبیان از وزیر نفت اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان جلسه علنی امروز موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.

بر این اساس سئوال ملی عسگر جلالیان نماینه دیر و کنگان از وزیر نیرو در ارتباط با علت ابطال مناقصه سد جگین و سئوال ملی مصطفی کواکبیان نماینده سمنان از وزیر نفت در ارتباط با علت بهره بردرای بیشتر کشور قطر از منابع گازی پارس جنوبی در مقایسه با جمهوری اسلامی ایران اعلام وصول شد.

همچنین سئوال ملی مجید نصیرپور نماینده سراب از وزیر نیرو در ارتباط با میزان بدهی بخش نیرو به بخش خصوصی و راهکارهای کاهش آن اعلام وصول شد.

لازم به ذکر است که سید عماد حسینی نماینده قروه نیز از طرح سئوال خود از وزیر راه در خصوص تبعیض در نحوه تخصیص اعتبارات پروژه ها انصراف داد.

در ادامه لایحه دولت ایران به پروتکل اصلاحات سازمان بین المللی آب نگاری و لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس میان ایران و هند و لایحه جامع خاک اعلام وصول شد.