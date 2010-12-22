اتحادیه اروپا محدودیت فروش فناوریهای پیشرفته به چین را بازنگری می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه چاینا دیلی چاپ پکن، این توافق در جریان سومین دور مذاکرات تجاری و اقتصادی چین و اتحادیه اروپا و در حالی صورت می گیرد که اتحادیه اروپا به دنبال کمک چین برای حل بحران بدهی خود است.

معاون نخست وزیر چین روز سه شنبه در پایان این مذاکرات در پکن گفت: ما به اروپا برای حل بحران کمک کرده ایم و از تدابیر این قاره برای تثبیت بازارهای مالی حمایت می کنیم.

وانگ چیشان افزود: دو طرف در خصوص افزایش همکاری در خصوص فناوریهای بالا به توافق رسیدند و جلساتی در خصوص موضوعات اختصاصی بزودی برگزار خواهد شد.

اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری چین در 6 سال گذشته بوده و چین نیز دومین بازار بزرگ صادراتی اتحادیه اروپا بوده است.

مذاکرات تجاری چین و اتحادیه اروپا پس از توافق ون جیابائو نخمست وزیر چین و خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا در دهمین نشست چین و اتحادیه اروپا در سال 2007 سالانه برگزار می شود.

این مذاکرات به طور سالانه و در سطح وزیران دو طرف برگزار می شود.