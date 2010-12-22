به گزارش خبرنگار مهر، در نشست علم تا عمل با حضور رئیس جمهور و معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری لوح احکام 19 کانون هماهنگی دانش و صنعت اهدا شد.
کانونهای هماهنگی دانش و صنعت فرآوری قیر طبیعی، نانهای صنعتی، شیشه، پسته، گچ و نمک، چرم و پوست، راه آهن و تجهیزات ریلی، کشاورزی زیستی، فولاد، کاربرد سلولهای خورشیدی، آبزی پروری، گردشگری، سنگ، فرآوردههای نسوز، لعاب و سرامیک، فرآوردههای لبنی تخمیری، ماکارونی، خودروهای هیبریدی و زرشک و انار از جمله کانونهای دانش و صنعتی بودند که الواح احکام اجرای آن از سوی ریاست جمهوری به سازمانهای موسس اهدا شد.
استانداری کرمانشاه، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، استانداری قزوین، موسسه تحقیقات پسته کشور، دانشگاه سمنان، وزارت صنایع، استانداری مرکزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، موسسات تحقیقات شیلات، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی از جمله سازمانهای موسس برای راهاندازی کانونهای دانش و صنعت هستند.
به گزارش مهر، در این نشست امضای 4 طرح کلان ملی به امضا رسید. طبق این گزارش تفاهمنامه اجرای طرح کلان ملی کسب دانش فنی و ساخت و تولید تجهیزات تولیدی و مصرفی در کشور مطابق معیارهای جهانی میان معاونت علمی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به امضا رسید. تفاهمنامه راهاندازی نظام حمل و نقل هوایی و طراحی و ساخت بالگردها میان معاونت علمی و وزیر دفاع و پشتیبانی به امضا رسید. طراحی و ساخت سامانه پرتودهی چندمنظوره گاما میان معاونت علمی و سازمان انرژی اتمی منعقد شد. همچنین طراحی و ساخت 3 نمونه مهندسی خودروی هیبریدی میان معاونت علمی و وزیر صنایع و معادن به امضا رسید.
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