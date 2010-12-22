اختصاص مبلغ 33 میلیارد ریال برای آبرسانی به روستاهای استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، داراب بیرنوندی صبح چهارشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: این اعتبارات جهت تجهیز سه حلقه چاه در شهرستان دهلران، بازسازی شبکه آب روستاهای سراب و کله جوب در شهرستان ایوان اختصاص یافته است.

وی بیان داشت: آبرسانی به شهرکهای جدید اندیشه در ایوان و اسلامیه در شهرستان شیروانچرداول، شروع مجتمع بزرگ بیجنوند - شله کش در شهرستان شیروانچرداول با 60 روستا، حفر دو حلقه چاه در شهرستان مهران، حفر چاه موسی و خوشقدم و توسعه و بازسازی شبکه های آب شرب قسمتی از روستاهای شهرستان دره شهر ، آبرسانی به روستای قجر در شهرستان ایلام و آبرسانی به روستاهای خوشادول، طالقانی و گنبد در شهرستان ملکشاهی از دیگر موارد این اعتبار است.

این مسئول عمده ترین مشکلات حال حاضر روستاهای استان را کمبود شدید نزولات جوی و کاهش آبدهی چشمه ها و چاه های تامین کننده آب شرب روستاها دانست و گفت: تمام تلاش شرکت و مدیران ارشد استان کاهش مشکلات مربوط به روستاهای استان است که به علت خشکسالی با مشکلات فراوانی روبرو هستند .

بیرنوندی از روستاییان خواست با رعایت الگوهای مصرف آب شرکت آب و فاضلاب روستایی را در بهبود وضعیت آب شرب در مناطق روستایی یاری کنند .