اختصاص مبلغ 33 میلیارد ریال برای آبرسانی به روستاهای استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، داراب بیرنوندی صبح چهارشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: این اعتبارات جهت تجهیز سه حلقه چاه در شهرستان دهلران، بازسازی شبکه آب روستاهای سراب و کله جوب در شهرستان ایوان اختصاص یافته است.
وی بیان داشت: آبرسانی به شهرکهای جدید اندیشه در ایوان و اسلامیه در شهرستان شیروانچرداول، شروع مجتمع بزرگ بیجنوند - شله کش در شهرستان شیروانچرداول با 60 روستا، حفر دو حلقه چاه در شهرستان مهران، حفر چاه موسی و خوشقدم و توسعه و بازسازی شبکه های آب شرب قسمتی از روستاهای شهرستان دره شهر ، آبرسانی به روستای قجر در شهرستان ایلام و آبرسانی به روستاهای خوشادول، طالقانی و گنبد در شهرستان ملکشاهی از دیگر موارد این اعتبار است.
این مسئول عمده ترین مشکلات حال حاضر روستاهای استان را کمبود شدید نزولات جوی و کاهش آبدهی چشمه ها و چاه های تامین کننده آب شرب روستاها دانست و گفت: تمام تلاش شرکت و مدیران ارشد استان کاهش مشکلات مربوط به روستاهای استان است که به علت خشکسالی با مشکلات فراوانی روبرو هستند.
بیرنوندی از روستاییان خواست با رعایت الگوهای مصرف آب شرکت آب و فاضلاب روستایی را در بهبود وضعیت آب شرب در مناطق روستایی یاری کنند.
200 هزار نفر از جمعیت استان در روستاهای استان زندگی می کنند که 95 درصد آنها در روستاهای بالای 20 خانوار هستند و 97 درصد آنها از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار هستند .
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