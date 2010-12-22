بهلول تجسمی از ایمان، زهد و سختکوشی است

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، غلامعلی حداد عادل پیش از ظهر چهارشنبه در همایش بهلول، شگفتی روزگار اظهارداشت: چند سالی بعد از واقعه گوهرشاد در منزل ما، خانم ها از خشونت های رضاخانی نسبت به زنان با حجاب قصه ها تعریف می کردند. در همان سال های کودکی که برای ما از کشتار مسلمانان در مجلس گوهرشاد حکایت ها کردند و همان سال ها نام بهلول را از بزرگترهای خود شنیدیم که قهرمان آن ماجرا و شخصیت محوری آن شخصی به اسم بهلول بود.

وی گفت: در جوانی و نوجوانی از هر کس سئوال کردیم بهلول که بود و کجا رفت؟ معلوم نشد در حقیقت بهلول شخصیتی افسانه ای و اسطوره ای شده بود تا اینکه در حدود سال 55 بود که شهید سید کاظم موسوی که بعدها حزب جمهوری به شهادت رسید و معلم دبیرستان علوی بود گفت: می دانی که بهلول در تهران زندگی می کند و در خیابان گرگان امام جماعت یک مسجد است، از زنده بودنش تعجب کردم و علاقه مند به دیدار او بودم فرصت نشد تا انقلاب به پیروزی رسید.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در آن زمان برادر من شهید مجید مدیر رادیو بود و خودش این مصاحبه را گرفته بود بعد از آن نیز اخبار بهلول به گوش ما رسید و بعد از آن به همراه آیت الله جنتی به حج مشرف شدیم که ایشان هم حضور داشت و در آنجا هم ساعتی با ایشان صحبت کردم و بعد از آن هم علاقه مند به مطالعه در مورد ایشان بودم و در واقع بهترین تعبیر را مقام معظم رهبری گفته اند که بهلول شگفتی روزگار ماست.

وی اظهارداشت: انسان وقتی شخصیت او را مطالعه می کند، تجسمی از ایمان و هجرت و جهاد و عمری طولانی همراه با اخلاق اسلامی همراه با زهد و ساده زیستی و قناعت و سخت کوشی حیرت آور است.

رئیس مجلس هفتم گفت: کسی که جز نان و ماست چیزی نخورده، 105 سال در شرایط نامساعد عمرکرده، 31 سال در زندان های افغانستان با شرایط نامناسب بوده که برای مردم روزگار ما درس عبرت است که همیشه به دنبال مصرف بیشتر برای رفاه بیشترند.

وی خاطرنشان کرد: چهره او، اندام، شخصیت و نوع زندگی او ما را به یاد درختهای کویر می اندازد در کتابها آمده شخصی از امام علی (ع) سوال کرد چه سری است که شما با نام جو و غذای مختصر مقاومید حضرت فرمودند مثل من، مثل درخت های کویری، کم آب و مقاوم است.

حداد عادل افزود: بهلول، جمع اضداد بود کسی که در 27 سالگی آنقدر شجاعت کرده که حرکتی مثل واقعه گوهرشاد را به راه انداخت و از سطوت و خشونت رضاخانی نترسید و قبل از آن هم در همه جا علیه رضاخان تبلیغ می کرد.

وی ادامه داد: در دورانی که ما به اصلاح الگوی مصرف نیازمندیم در حالی که سالی به همین عنوان نامگذاری شده بهلول را نمونه ای ممتاز برای اصلاح الگوی مصرف می دانم که انسان با مشاهده شخصیت او کم مصرفی و پرکاری می تواند تصور کند که آنهایی که این قناعت هایی حیرت انگیز را احداث کرده چه مردانی بوده اند بهلول از تبار آن مردان بوده است.