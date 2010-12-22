وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این شعر روایی در حوزه دفاع مقدس به زودی از سوی نشر شاهد منتشر میشود و در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.
این نویسنده اضافه کرد: هنوز نسخه نهایی این اثر را ندیدم اما به احتمال فراوان این کتاب در 40 صفحه به نوجوانان ارائه میشود.
وی در ادامه سخنانش به پایان نگارش"سرگذشت موسیقی ایرانی" اشاره کرد و ادامه داد: این کتاب، از مجموعه کتابهای "داستان تمدن ایرانی" است که انتشارات افق آن را منتشر میکند.
الوندی بیان کرد: برای نوشتن این کتاب از کتابهای کهن تا کتابهای امروزی که درباره موسیقی ایرانی نوشته شدهاند، استفاده کردهام.
وی عنوان کرد: این کتاب به صورت داستان درباره موسیقی صحبت کرده و موسیقی ایرانی را از منظر تاریخی و از نگاه هنرمندان و شاعران معاصر برای نوجوانان بررسی میکند.
این نویسنده کودک و نوجوان گفت: مجموعه کتابهای "داستان تمدن ایرانی" به موضوعاتی مانند خوشنویسی، تئاتر، نقاشی، معماری، ستاره شناسی، ریاضی و بسیاری دانشها و هنرهای دیگر میپردازد.
وی درباره کارهای در دست تالیف خود نیز اینچنین توضیح داد: تالیف رمان نوجوان "رستم شهر فراموشی" با موضوع اجتماعی تا دو ماه دیگر به اتمام میرسد.
الوندی بیان کرد: "کلیسا" نیز رمان طنز فانتزی ویژه نوجوانان است که به زودی نگارش آن به پایان میرسد و آماده چاپ میشود.
نظر شما