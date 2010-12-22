کاهش حوادث جاده چالوس نیزمند تثبیت سنگهای سرگردان است

ابوالقاسم باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: یکی از عواملی که گاهی ممکن است باعث بروز خطر در محور کرج - چالوس شود، وجود سنگهای سرگردان است که این امر باید به بهترین نحو مهار و کنترل شود.

وی ادامه داد: یکی از راهکارها در این زمینه، تثبیت سنگهای سرگردان است و باید تلاش کنیم که تا حد ممکن، اینگونه سنگها که در اطراف جاده وجود دارند، مهار و تثبیت شوند و شرایط این امر به بهترین نحو فراهم شود.

این مسئول اضافه کرد: گاهی شاهد ریزش سنگ به داخل جاده هستیم که این امر در مواردی، جان سرنشینان خودروها را تهدید می کند و بر آمار حوادث جاده ای می افزاید.

سنگهای سرگردان تثبیت شده، وسیله ای بر سر راه بهمن است

وی عنوان کرد: سنگهای سرگردان در صورت تثبیت شدن، می توانند وسیله ای بر سر راه بهمن نیز باشند و از میزان حوادث احتمالی ناشی از سقوط بهمن در منطقه بکاهند.

این مسئول گفت: از دستگاه های ذیربط انتظار داریم که در خصوص تثبیت سنگهای سرگردان همکاری و تعامل مطلوبی با بخشداری داشته باشند زیرا بخشداری آسارا به تنهایی نمی تواند در این خصوص وارد عمل شود.

باقری افزود: البته تثبیت اینگونه سنگها نیازمند تامین اعتبارات کافی و مورد نیاز است ضمن اینکه تامین امنیت مسافران در محورهای پرتردد مثل جاده چالوس از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی اضافه کرد: جاده چالوس جنبه ملی و فرامنطقه ای دارد و نباید در زمینه حل مشکلات این جاده، تنها از بخشداری انتظار داشته باشیم بلکه باید بقیه دستگاه ها و ادارات ذیربط نیز وارد عمل شوند.