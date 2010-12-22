بسته‌ های افزایشی حجیم GPRS ایرانسل عرضه شد

به گزارش خبرنگار مهر، بسته 200 مگابایتی با اعتبار زمانی استفاده یک روز با بهای 10هزار ریال، بسته 800 مگابایتی 7 روزه با بهای 40هزار ریال و بسته 2 و نیم گیگابایتی 30 روزه با بهای 100 هزار ریال از طریق شماره گیری کد دستوری #1*7*3*140* برای مشترکین سیم‌کارت‌های اعتباری و #2*7*3*130* برای مشترکین سیم‌کارت‌های دائمی قابل فعال سازی است.

در همین حال کدهای دستوری فعال سازی هر بسته با ارسال یک پیام کوتاه بدون متن به شماره 8220 نیز قابل دریافت است. بهای خرید هر بسته از اعتبار موجود در سیمکارت مشترکان اعتباری کسر و به صورتحساب مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی افزوده می‌شود.

در صورتی که مشترک مایل باشد نسبت به سفارش بسته افزایشی جدید اقدام کند می تواند باقیمانده اعتبار دوره قبل را در دوره جدید نیز مصرف کند. بدین ترتیب، اگر مشترکی زودتر از پایان تاریخ انقضای بسته خود، اقدام به تمدید و سفارش مجدد بسته افزایشی خدمات GPRS ایرانسل کند مدت زمان باقی مانده از بسته قبلی به مدت اعتبار بسته جدید اضافه خواهد شد. البته حداکثر روزهای ممکن برای استفاده از اعتبار موجود در بسته های افزایشی ایرانسل با توجه به قابلیت تمدید این بسته ها 90 روز تعیین شده است.

مشترکین سیم‌کارت‌های اعتباری با شماره‌گیری کد دستوری #1*3*7*3*140* و مشترکین سیم‌کارت‌های دائمی با شماره‌گیری کد دستوری #1*3*7*3*130* می توانند از وضعیت حساب بسته افزایشی GPRS خود باخبر شوند.