زمان اجراهاي تئاتر در ماه مبارك رمضان تغيير كرد

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ،نمايش"جايي ميان خوكها" به كارگرداني سيروس همتي در تالار خانه نمايش طي ايام ماه مبارك رمضان ساعت 30/18 به روي صحنه مي رود. اين نمايش پيش از اين طي ساعت18 در تالار خانه نمايش اداره تئاتر به روي صحنه مي رفت. در اين نمايش كه اثر "اثول فوگارد" است كامبيزاميني و آزيتا نوري وفا ايفاي نقش مي كنند.

ديگر نمايشهايي كه ساعت اجراي آنها به دليل تداخل با اذان مغرب و مراسم افطار در ماه مبارك رمضان تغيير كرده اند عبارتند از ، نمايش " دار ودلدار" به كارگرداني داود فتحعلي بيگي كه به جاي ساعت 18 ، ساعت 15/18 در تالار سنگلج اجرا مي شود. اجراي روز دوشنبه نمايش "دارو دلدار" نيز به خبرنگاران و هنرمندان اختصاص يافته است. همچنين نمايش تالار كوچك مولوي نيز به جاي ساعت 18 ،15/18 اجرا مي شود.

به گزارش روابط عمومي تئاتر شهر ، نمايشهاي " راز سرزمين من" به كارگرداني نادر رجب پور در تالار اصلي تئاتر شهر ساعت19 ، "زمستان" به كارگرداني هما روستا در تالار چهار سو ساعت 19، "شكلك" به كارگرداني كيومرث مرادي در تالار قشقايي ساعت 45/19 ، "يك شب كوچك" به كارگرداني سيما تير انداز "درتالار سايه ساعت18، "نجواهاي نانوشته" به كارگرداني نرگس هاشم پور تالار سايه ساعت20 ، "گودو مي آيد" به كارگرداني ايرج محرمي تالار كوچك ساعت15/18 ، "اهالي ماه" به كارگرداني اهو خردمند تالار كوچك ساعت20 " ، " بادهان بند سكوت " به كارگر داني رضا حداد تالارنو ساعت18 ،"كمدي ارتباطات" به كارگرداني ميثم عبدي تالار خانه خورشيد ساعت 45/18و نمايش " طلسمات شمس تبريزي" به كارگرداني هادي مرزبان ساعت 30/19 تالار وحدت .

