  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲ دی ۱۳۸۹، ۹:۴۶

فلسفه عرصه طراحی سؤالات بنیادین است

فلسفه عرصه طراحی سؤالات بنیادین است

استاد فلسفه هنر دانشگاه هنر با اشاره به اینکه مهمترین انگیزه‏ وی در گرایش به حوزه تخصصی خود، کنجکاوی درمعنای زندگی بوده است، گفت: حوزه فلسفه قبل از اینکه پاسخگوی مسائل باشد طرح کننده سؤالاتی عمیق و اساسی است.

دکتر محمد ضیمران در مورد انگیزه‏های گرایش به رشته تخصصی خود به خبرنگار مهر گفت: مهمترین انگیزه‏ام کنجکاوی در معنای زندگی بود و هست، پیدا کردن معیارهایی که به من کمک کنند بنیادهای علم و دانایی را جستجو کنم، ابزاری در اختیارم بگذارد که بتوانم معضلات اساسی خود را بعنوان عضوی از جامعه بشری پاسخگو باشم و خیلی انگیزه‏های دیگر، زیرا من در حوزه‏های دیگری بیشتر در روانشناسی و جامعه شناسی و انسانشناسی توجه داشتم .
 
وی یادآور شد: این رشته ها به تنهایی نتوانستند آن عطشی که داشتم را برطرف کنند چون هرکدام از این رشته‏ها حوزه ویژه‏ای را مورد توجه قرار می‏داد و حال آنکه فلسفه در حقیقت بدنبال یافتن پاسخ در مقابل مبهمترین سؤالات مربوط به زیست و زندگی بشری است.
استاد فلسفه هنر دانشگاه هنر در مورد مطرح بودن انگیزه‏های خود در حال حاضر نیز اظهار داشت: بله این انگیزه‏ها همیشه مطرح هستند. در واقع بعد از اینکه فلسفه را مدتها مطالعه کردم متوجه شدم این حوزه قبل از اینکه پاسخگوی مسائل باشد طرح کننده سؤالاتی است افزونتر،عمیقتر و اساسی‌تر از پرسشهای اولیه‏ای که من داشتم.
 
ضیمران در مورد پرسشهای اصلی رشته تخصصی خود نیز گفت: فلسفه از دوران افلاطون به بعد دنبال سه محور اصلی بوده؛ حقیقت چیست، خیر کدام است و زیبایی چیست. در حقیقت این سه محور دغدغه‏های من را هم تشکیل داده‏اند و بنابراین آن چیزی که بیشتر روی آن کار کردم مفهوم هنر و زیبایی است که از منظر فلسفی دغدغه من بوده و آن رشته‏ای است که هم اکنون در حال تدریس در آن حوزه هستم یعنی بحث از زیبایی شناسی و فلسفه هنر است.
کد مطلب 1215370

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها