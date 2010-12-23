فلسفه عرصه طراحی سؤالات بنیادین است

دکتر محمد ضیمران در مورد انگیزه‏های گرایش به رشته تخصصی خود به خبرنگار مهر گفت: مهمترین انگیزه‏ام کنجکاوی در معنای زندگی بود و هست، پیدا کردن معیارهایی که به من کمک کنند بنیادهای علم و دانایی را جستجو کنم، ابزاری در اختیارم بگذارد که بتوانم معضلات اساسی خود را بعنوان عضوی از جامعه بشری پاسخگو باشم و خیلی انگیزه‏های دیگر، زیرا من در حوزه‏های دیگری بیشتر در روانشناسی و جامعه شناسی و انسانشناسی توجه داشتم .

وی یادآور شد: این رشته ها به تنهایی نتوانستند آن عطشی که داشتم را برطرف کنند چون هرکدام از این رشته‏ها حوزه ویژه‏ای را مورد توجه قرار می‏داد و حال آنکه فلسفه در حقیقت بدنبال یافتن پاسخ در مقابل مبهمترین سؤالات مربوط به زیست و زندگی بشری است.

استاد فلسفه هنر دانشگاه هنر در مورد مطرح بودن انگیزه‏های خود در حال حاضر نیز اظهار داشت: بله این انگیزه‏ها همیشه مطرح هستند. در واقع بعد از اینکه فلسفه را مدتها مطالعه کردم متوجه شدم این حوزه قبل از اینکه پاسخگوی مسائل باشد طرح کننده سؤالاتی است افزونتر،عمیقتر و اساسی‌تر از پرسشهای اولیه‏ای که من داشتم.

ضیمران در مورد پرسشهای اصلی رشته تخصصی خود نیز گفت: فلسفه از دوران افلاطون به بعد دنبال سه محور اصلی بوده؛ حقیقت چیست، خیر کدام است و زیبایی چیست. در حقیقت این سه محور دغدغه‏های من را هم تشکیل داده‏اند و بنابراین آن چیزی که بیشتر روی آن کار کردم مفهوم هنر و زیبایی است که از منظر فلسفی دغدغه من بوده و آن رشته‏ای است که هم اکنون در حال تدریس در آن حوزه هستم یعنی بحث از زیبایی شناسی و فلسفه هنر است.