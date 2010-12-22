50 هزار واحد مسکن مهر شهری به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علیرضا تابش صبح چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح 100 واحد مسکونی محرومان دهلکوه بیرجند در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه تاکنون 17 هزار و 500 واحد مسکن مهر در شهرهای کمتر از 25 هزار نفر به بهره برداری رسیده است، اظهار داشت: تا پایان امسال نیز 50 هزار واحد مسکن مهر در این شهرها به بهره برداری می رسد.

وی در خصوص وضعیت ساخت و ساز مسکن مهر در سطح کشور، تصریح کرد: 156 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر در کشور در حال ساخت است.

تابش با بیان اینکه در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت 156 هزار متقاضی واجد شرایط در سطح کشور ثبت نام کردند، اظهار داشت: این تعداد با تشکیل پرونده برای دریافت وام به بانک های عامل معرفی شدند که با عقد قرار داد مربوطه، ساخت تمام واحدهای مسکونی این افراد در دست اقدام است.

وی ادامه داد: از سقف اعتباری که بانک مرکزی در اختیار بانک مسکن قرار داده برای همه این واحدهای مسکن مهر به ازای هر واحد 250 میلیون ریال تامین تسهیلات شده است.

تابش میزان وام واگذاری به واحدهای مسکونی را که به صورت غیر صنعتی ساخته می شود را 200 میلیون ریال و واحدهای صنعتی ساز را 250 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: بیشتر واحدهای مسکن مهر به شیوه صنعتی ساخته می شوند.

وی ادامه داد: درخصوص مسکن روستایی پیش بینی ساخت 200 هزار واحد به صورت سالانه را داشتیم که در سال جاری این سهمیه به 400 هزار واحد ارتقا یافته است.

وی در ادامه از عقد قراداد واحدهای مسکن مهر روستایی به تعداد یک میلیون و 170 هزار واحد خبر داد و افزود: تاکنون بیش از شش هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسینه برای ساخت مسکن روستایی در سطح کشور پرداخت شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در پایان یادآور شد: واحدهای مسکن مهر با تایید نظام مهندسی، استفاده از نقشه های مورد تایید مهندسان صاحب پروانه و طبق مقررات نظام اجرایی و فنی در حال ساخت است.