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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۱۳

طرح هدفمندسازی یارانه ها گامی اساسی در شکوفایی اقتصاد است

طرح هدفمندسازی یارانه ها گامی اساسی در شکوفایی اقتصاد است

ایلام - خبرگزاری مهر: جانشین استاندار ایلام در امر اشتغال و سرمایه گذاری گفت: آغاز اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، نویدبخش گامی اساسی در شکوفایی اقتصادی کشور محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حسن مرکزی صبح چهارشنبه در استانداری ایلام در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اجرایی شدن این طرح که با استقبال بخش های مختلف مواجه شده، باعث عادلانه شدن فضاهای اقتصادی در امر تولیدو سرمایه گذاری می شود.

وی افزود: با اجرایی شدن این طرح عظیم اقتصادی شاهد اقتصادی پویا و پایدارخواهیم بود.

وی تصریح کرد: بدون تردید در این فضا، خلاقیتها در حوزه تولید و سرمایه گذاری افزایش پیدا خواهد کرد.

این مسئول تأکید کرد: در این فضا افزایش بهره وری و نوآوری به علت ارائه کالاها و خدمات بهتر به سمت مصرف کنندگان سوق پیدا می کند.

مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هدفمندسازی یارانه ها، اصلاح نظام مالیات، بانک، گمرگ، توزیع، ارزش گذاری پول ملی و بهره وری هفت محور طرح تحول اقتصادی کشور است.

وی اضافه کرد: با این حال به دلیل تأثیر مستقیم هدفمندسازی یارانه ها بر زندگی مردم و فراگیری آن اجرای این طرح توسعه محور و همراه با عدالت در اولویت قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح که هم اکنون با پشتوانه مردمی مرحله جدید آن آغاز شده به تدریج شاهد شکوفایی اقتصاد و افزایش سطح رفاه مردم خواهیم بود که در نهایت موجبات رضایت خاطر مردم را فراهم می کند.

کد مطلب 1215373

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