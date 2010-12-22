طرح هدفمندسازی یارانه ها گامی اساسی در شکوفایی اقتصاد است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حسن مرکزی صبح چهارشنبه در استانداری ایلام در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اجرایی شدن این طرح که با استقبال بخش های مختلف مواجه شده، باعث عادلانه شدن فضاهای اقتصادی در امر تولیدو سرمایه گذاری می شود .

وی افزود: با اجرایی شدن این طرح عظیم اقتصادی شاهد اقتصادی پویا و پایدارخواهیم بود .

وی تصریح کرد: بدون تردید در این فضا، خلاقیتها در حوزه تولید و سرمایه گذاری افزایش پیدا خواهد کرد .

این مسئول تأکید کرد: در این فضا افزایش بهره وری و نوآوری به علت ارائه کالاها و خدمات بهتر به سمت مصرف کنندگان سوق پیدا می کند .

مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هدفمندسازی یارانه ها، اصلاح نظام مالیات، بانک، گمرگ، توزیع، ارزش گذاری پول ملی و بهره وری هفت محور طرح تحول اقتصادی کشور است .

وی اضافه کرد: با این حال به دلیل تأثیر مستقیم هدفمندسازی یارانه ها بر زندگی مردم و فراگیری آن اجرای این طرح توسعه محور و همراه با عدالت در اولویت قرار گرفته است .