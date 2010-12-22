بالا رفتن سرعت امدادرسانی نیازمند افزایش جایگاه های فرود بالگرد است

محمود مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بالگرد از مهمترین تجهیزات مربوط به امدادرسانی محسوب می شود و به کمک آن می توانیم به نقاط صعب العبور نیز دسترسی پیدا کنیم که این امر بسیار اهمیت دارد.

وی ادامه داد: بالگردها برای نشستن نیازمند جایگاه مخصوص هستند و اگر این جایگاه ها به میزان کافی وجود داشته باشد، بالگردها در مدت زمانی کمتری می توانند بنشینند و عملیات امدادرسانی را آغاز کنند.

این مسئول عنوان کرد: لازم است اولویتها برای افزایش جایگاه های فرود بالگرد شناسایی شوند و در این زمینه، جایگاه ها را در درجه اول، در نقاطی که بیشترین نیاز به وجود آنها احساس می شود، احداث کنیم.

اهمیت وجود جایگاه فرود در نقاط صعب العبور بسیار زیاد است

وی خاطرنشان کرد: برخی از نقاط کشور حادثه خیز و صعب العبور است که اهمیت وجود و افزایش جایگاه های یادشده در آنها بسیار زیاد است و این امر باید در تصمیم گیری ها مد نظر قرار گیرد.

مظفر گفت: البته احداث و افزایش این جایگاه ها وظیفه هلال احمر نیست و باید دستگاه های ذیربط در این خصوص وارد عمل شوند.

وی اضافه کرد: در عین حال باید همه تمهیدات مورد نیاز اندیشیده شود تا بتوانیم پیش از بروز حوادث طبیعی و غیرمترقبه، امکانات لازم برای کاهش تبعات این حوادث را فراهم کنیم و در این زمینه به همه موارد مورد نیاز توجه داشته باشیم.

این مسئول افزود: هلال احمر همه تلاش خود را برای کمک به کاهش تبعات حوادث طبیعی و غیرمترقبه به کار می گیرد اما در این خصوص باید دستگاه های ذیربط دیگر نیز همواره تعامل و همکاری خود با هلال احمر را ادامه دهند.