به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "بازگشت" به کارگردانی جان اسبیرد پنجشنبه دوم دی ماه ساعت 22 از شبکـه یک پخش می‌شود. فیلم قصه زندگی کودکی سیاهپوست به نام گس را به تصویر می‌کشد. او مرتب مورد تمسخر بچه‌های سفید پوست قرار می‌گیرد. او دوست دارد به گروهی خشن وابسته باشد تا هویت قدرتمندی پیدا کند. در فیلم "بازگشت" نونسو آنوزید و ناتالی پرس بازی کردند.

فیلم تلویزیونی "داستان دوست" به کارگردانی سعید عقیقی جمعه سوم دی ماه ساعت 15:30 از شبکه یک پخش می‌شود. در این فیلم مهدی احمدی، لیلا زارع، رضا افشار و آهو خردمند بازی کردند و داستان درباره مهدی است که پس از مرگ مادرش هنگام تولد برادرکوچکش مهران زندگی‌اش را با مادربزرگش آغازمی‌کند.

فیلم سینمایی "لشگر کوسه‌ها" به کارگردانی جیمز آکانتر پنجشنبه دوم دی ماه ساعت 23:45 از شبکـه دو پخش می‌شــود. در این فیلم جان اسچیندر، آرماند آسانتر و داری هانا بازی کردند و در خلاصه داستان فیلم آمده است: به علت آلوده شدن محیط دریا و وارد شدن این آلودگی به بدن کوسه‌ها این موجودات وحشی شده‌اند و به انسان‌ها وحتی خودشان حمله می‌کنند. یک شرکت که مسئول آن همیلتون لوکس است درکنار دریا مشغول به ساخت و ساز هست. مقداری بشکه آلوده را به طورغیرقانونی وارد آب می‌کند.

فیلم سینمایی "افسانه بیونیکل" جمعه سوم دی ماه ساعت 17:45 از شبکه دو پخش می‌شـود. این فیلم به کارگردانی مارک بالدو ساخته شده و داستان درباره ماتانوئی ربات مقتدر و فرمانروایی است که به علت خیانت دشمنانش قدرت و توانش را ازدست داده و مردمش به اسارت گرفته می‌شوند.

فیلم سینمایی "جاده خالی" پنجشنبه دوم دی ساعت 20 ازشبکه سه سیما روی آنتن می‌رود. داستان این فیلم درباره پسر یک بازیکن بسیار معروف بیسبال است. او سال‌هاست که از پدرش بی‌اطلاع بوده، اما نمی‌تواند خاطرات تلخ زندگی با او را فراموش می‌کند.

فیلم تلویزیونی "زائر حسین" به کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی محمد حسین حقیقی جمعه سوم دی ماه ساعت 10:15ازشبکه سه پخش می‌شود. داستان درباره مردی به نام فرهاد است که درزمان جنگ عکاس بوده است. او اکنون به فعالیت‌های اقتصادی روی آورده و با انجام زد و بندهایی ثروت زیادی به دست آورده است. در این فیلم علی دهکردی، محمدرضا داود نژاد،زهراسعیدی، محمدرضا افشار،آزاده شمس، یگانه بلوچی، محسن نوری، سیدجواد روشن، رسول محمدی و ... بازی کردند.

فیلم سینمایی "دادخواهی" به کارگردانی مایکل آپتد و نویسندگی کارولین شلبی، کریستوفر فرایمز و با بازی جین هاکمن، ماری الیزابت، ماسترانتونیو، کالین فریلزو دونالد مافات جمعه سوم دی ساعت 20:30 درقالب برنامه "سینما 4" ازشبکه چهار روی آنتن می‌رود. داستان این فیلم درباره پدر و دختری است که هر دو به کار وکالت اشتغال دارند، اما با یکدیگر رابطه خوبی ندارند.

فیلم تلویزیونی "تازه‌تر از جوانی" جمعه سوم دی ماه ساعت 13:30 ازشبکه تهران پخش می‌شود. در این فیلم رزیتا غفاری، فریبا متخصص، اصغر نقی‌زاده، مهوش وقاری، پروین میکده و سهند جاهدی بازی کردند و داستان درباره مهتاب زنی است که همسرش فوت کرده و با فرزندانش سپهر و سحر زندگی می‌کند.

فیلم سینمایی "بیگناه" به کارگردانی جان اسچلیزنگر جمعه سوم دی ساعت 13:30 از سیمای استان‌ها پخش می‌شود.در این فیلم آنتونی روزلینی بازی کرده و داستان درباره متخصص رمزگشایی است که برای همکاری با دستگاه اطلاعاتی آلمان و شنود روسیه وارد عمل می‌شود. این فیلم محصول سال 2007 است.