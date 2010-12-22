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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۰۵

به میزبانی سایپا /

مجمع عمومی اتحادیه مدیران باشگاه‌های فوتبال شنبه برگزار می‌شود

مجمع عمومی اتحادیه مدیران باشگاه‌های فوتبال شنبه برگزار می‌شود

یازدهمین مجمع عمومی اتحادیه مدیران عامل باشگاه های لیگ برتری فوتبال کشور صبح شنبه با میزبانی شرکت سایپا برگزار می‌شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، طی این مجمع که راس ساعت 30/9 روز شنبه 4 دی ماه با حضور مدیران عامل باشگاه های لیگ برتری فوتبال کشور برگزار می شود، اعضا اتحادیه به بررسی و تدوین تراز نامه سال 88، 89 و همچنین به بررسی و تصویب بودجه سال جاری خواهند پرداخت.

در این نشست همچنین بازرسان اتحادیه گزارش خود را ارایه می کنند و اعضا به انتخاب 2 نفر بازرس خواهند پرداخت. انتخاب 7 نفر از مدیران باشگاه های لیگ دسته اول برای عضویت درشورای مرکزی اتحادیه وهمچنین اصلاح اساسنامه اتحادیه از دیگر برنامه های این نشست خواهد بود. شورای مرکزی نیز به منظور انتخاب رئیس، دبیرکل و خزانه دار راس ساعت 30/13 تشکیل جلسه خواهند داد.
کد مطلب 1215379

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