تولید شتابگر ملی در دستور کار/ تولید 96 درصد داروها در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه وحید دستجردی امروز چهارشنبه در نشست علم تا عمل در سالن اجلاس به همکاریهای این وزارتخانه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه تولید داروهای وارداتی و گرانقیمت اظهار داشت: در این همکاری در جهت تولید داروهای وارداتی برای درمان بیماریهای صعبالعلاج چون سرطان فعالیتهایی شده است که درصدد هستیم پروژههایی که در این زمینه در دست اجرا است را تجاری سازی کنیم.
وزیر بهداشت با اشاره به رونمایی از برخی داروها در دهه فجر خاطرنشان کرد: حدود 9 قلم از داروهای اساسی کشور در حوزه درمان بیماریهای صعبالعلاج با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری به بازار عرضه شده است که این امر از خارج شدن ارز از کشور جلوگیری کرده است.
وی تولید رادیوداروها را از مهمترین مشکلات حوزه بهداشت و سلامت در کشور نام برد و توضیح داد: این داروها برای درمان و تشخیص بیماریهای صعبالعلاج مانند سرطان کاربرد دارند. خوشبختانه محققان کشور با وجود تحریمها با تعریف طرح کلان ملی تولید رادیوداروها اقدام به تولید رادیوداروهای مورد نیاز در کشور کردند.
وی همچنین دستیابی به برخی تجهیزات پزشکی در فضای تحریمی کشور را غیرممکن دانست و یادآور شد: این تجهیزات پزشکی دارای فناوریهای پیچیدهای هستند که این تجهیزات شامل دستگاههای ام آر ای، سی تی اسکن و برخی دستگاههایی که برای تشخیص بیماری سرطان مورد استفاده قرار میگیرد می شوند که امروز تفاهمنامه اجرای طرح کلان ملی طراحی ساخت تجهیزات پزشکی به امضا خواهد رسید.
دستجردی همچنین به برنامههای این وزارتخانه در زمینه درمان بیماریهای صعبالعلاج با استفاده از سلول درمانی اشاره کرد و ادامه داد: بسیاری از بیماریها مانند قلبی و عروقی و دیابت با استفاده از سلول درمانی قابل درمان هستند که به زودی نتایج این تحقیقات به نیازمندان عرضه خواهد شد.
وی همچنین از نیاز مبرم کشور به دستگاه شتاب دهنده خطی برای تشخیص سرطان خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر شتابگرهای خطی که در کشور مورد استفاده قرار میگیرند بسیار قدیمی هستند که استفاده از آنها مقرون به صرفه نیست از این رو طرح ملی تولید شتابگر در دستور کار قرار دارد که از سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و صنعتی اصفهان در دست اجرا است.
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