ابوالغیط به زودی راهی عراق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "احمد ابوالغیط" اظهار داشت که به زودی برای دیدار با مقامات عراق به این کشور سفر خواهد کرد. وی به زمان دقیق این سفر اشاره ای نکرد.

وی ضمن اعلام این خبر ابراز امیدواری کرد که بغداد و قاهره در زمینه های مختلف به ویژه سیاسی و اقتصادی با یکدیگر همکاری مفیدی داشته باشند.

گفتنی است مصر از زمان ترور کاردار خود در عراق در سال 1384 تا اوایل آبان 1388 نماینده ای در عراق نداشت سرانجام "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر در ژوئن سال گذشته، "شریف شاهین" را به عنوان سفیر این کشور در بغداد تعیین کرده بود.