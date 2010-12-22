هدفمندسازی یارانه ها جامعه هدف بهزیستی را توانمند می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، احمد اسفندیاری ظهر چهارشنبه در اجلاس سراسری مدیران کل بهزیستی کشور اظهارداشت: منشوراصلی طرح مذکور توانمندسازی اقشار کم درآمد و رفع محرومیت از چهره شهرها و روستاها ست .

وی افزود: اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، تقسیم عادلانه عدالت بوده و فرصتی را برای محرومیت زدایی و توانمندسازی مددجویان بهزیستی فراهم می کند .

اسفندیاری ادامه داد: بیش از30 درصد جامعه هدف بهزیستی از نظر توانمندسازی با مشکل روبرو هستند .

وی تاکید کرد: با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها 70 درصد مددجویان توانمند می شوند .

به گفته سرپرست سازمان بهزیستی، دولت آماده است زیرساخت های توانمندسازی مددجویان را فراهم کند.