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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۳۰

اسفندیاری:

هدفمندسازی یارانه ها جامعه هدف بهزیستی را توانمند می کند

هدفمندسازی یارانه ها جامعه هدف بهزیستی را توانمند می کند

مشهد - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان بهزیستی گفت: طرح هدفمندسازی یارانه ها، جامعه هدف بهزیستی را توانمند می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، احمد اسفندیاری ظهر چهارشنبه در اجلاس سراسری مدیران کل بهزیستی کشور اظهارداشت: منشوراصلی طرح مذکور توانمندسازی اقشار کم درآمد و رفع محرومیت از چهره شهرها و روستاها ست.

وی افزود: اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، تقسیم عادلانه عدالت بوده و فرصتی را برای محرومیت زدایی و توانمندسازی مددجویان بهزیستی فراهم می کند.

اسفندیاری ادامه داد: بیش از30 درصد جامعه هدف بهزیستی از نظر توانمندسازی با مشکل روبرو هستند.

وی تاکید کرد: با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها 70 درصد مددجویان توانمند می شوند.

به گفته سرپرست سازمان بهزیستی، دولت آماده است زیرساخت های توانمندسازی مددجویان را فراهم کند.

کد مطلب 1215387

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