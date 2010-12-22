فرید عامری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر امکان عرضه بنزین، بنزین سوپر و گازوئیل به صورت سه نرخی در جایگاههای سراسر کشور فراهم شده است، گفت: در آینده با اتمام بنزین و گازوئیل یارانه ای ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند این فرآورده های نفتی عملا با دو نرخ در جایگاهها عرضه خواهد شد.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه برای استفاده از بنزین یارانه ای ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند هیچ محدودیت زمانی تعریف نشده است، تصریح کرد: از ساعت 24 شب گذشته 30 آذر ماه بنزین حمایتی یارانه ای و سهمیه ای خودروهای شخصی و عمومی به کارتهای هوشمند شارژ شده است.

وی با اعلام اینکه میزان سهمیه بنزین یارانه ای و سهمیه ای خودروهای مختلف متفاوت است، اظهار داشت: در مجموع از شب گذشته به تمامی کارتهای هوشمند سوخت خودروهای شخصی 50 لیتر سهمیه یارانه ای و موتور سیکلتها 20 لیتر سهمیه حامتی با نرخ 100 تومان شارژ شده است.

این مقام مسئول در خصوص مکانیزم استفاده از بنزین یارانه ای، سهمیه ای و آزاد خودروهای مختلف توضیح داد: ابتدا باید سهمیه بنزین یارانه ای و سپس سهمیه بنزین 400 تومانی کارتها به اتمام برسد تا امکان دریافت بنزین آزاد 700 تومانی فراهم شود.

عامری با اعلام اینکه سهمیه بنزین 400 تومانی از دی ماه امسال قابلیت ذخیره سازی در کارتهای هوشمند سوخت را دارد، تاکید کرد: همچنین با فعال سازی کارت ویژه جایگاه داران مردم بدون استفاده از کارت هوشمند شخصی می توانند بنزین آزاد را در جایگاهها خریداری کنند.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی همچنین از شارژ کامل سهمیه گازوئیل یارانه ای خودروهای دیزلی خبر داد و افزود: این سهمیه با نرخ 165 ریال در جایگاهها قابل عرضه خواهد بود.

سوخت گیری گازسوزهای غیرمجاز ممنوع می شود

به گزارش مهر، عامری در ادامه با اشاره به اینکه با گذشت سه روز از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اما استفاده از CNG هنوز با استقبال رانندگان مواجه است، تبیین کرد: ارزش حرارتی هر 1.2 متر مکعب CNG معادل یک لیتر بنزین بوده و از این رو استفاده از این حامل انرژی برای رانندگان توجیه اقتصادی به همراه دارد.

وی با اعلام اینکه قیمت CNG متناسب با بهای بنزین افزایش یافته است، بیان کرد: تاکنون برای مصرف CNG هیچ گونه سهمیه ای پیش بینی نشده است.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درباره تعداد خودروهای گازسوز ایران، توضیح داد: در حال حاضر بیش از دو میلیون دستگاه خودروهای گازسوز مجاز در سطح کشور تردد می کنند.

این مقام مسئول با اشاره به تردد 700 هزار دستگاه خودروی گاز سور تبدیل کارگاهی مجاز و 1.3 میلیون دستگاه خودروی گاز سوز کارخانه ای در سطح کشور، گفت: اما در شرایط فعلی آمار رسمی از تعداد خودروهای غیر مجاز در دسترس نیست.

عامری با اشاره به برنامه دولت برای معاینه فنی خودروهای گازسوز در سراسر کشور، اعلام کرد: با این اقدام تجهیزات غیر استانداد خودروهای غیر مجاز گاز سوز جمع آوری و از سوخت گیری این خودروها در جایگاهها جلوگیری می شود.

وی تعداد کل جایگاههای فعال CNG ایران را یکهزار و 539 جایگاه اعلام کرد و افزود: هم اکنون ساخت 400 جایگاه گاز در سراسر کشور در حال انجام بوده و در مجموع پیش بینی می شود تعداد کل جایگاههای CNG تا پایان اسفند به یکهزار و 700 ایستگاه افزایش یابد.

مدیر عامل شرکت ملی پخش نفتی ظرفیت عرضه CNG کشور را 1.5 میلیون متر مکعب در ساعت عنوان کرد و یادآور شد: هم اکنون ساخت جایگاههای جدید CNG مطابق برنامه در حال انجام است.