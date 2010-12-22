منتخبان جشنواره ورزشی دانشجویان ایثارگر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه مومنی نژاد دبیر این همایش صبح چهارشنبه در مراسم اختتامیه تجلیل از منتخبان سومین جشنواره ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شهرستان ساری در دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار داشت: این دوره از مسابقات در جهت ارتقای حضور دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه های اجتماعی و میادین ورزشی برگزار شد.

وی افزود: سومین جشنواره ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شهرستان ساری با حضور 150 ورزشکار از 30 دانشگاه ساری در پنج رشته ورزشی از 15 تا بیستم آذرماه برگزار شد.

مومنی نژاد یادآور شد: از دستاوردهای این جشنواره تشکیل تیم منتخب فوتسال دانشجویان شاهد و ایثارگر مراکز آموزش عالی ساری است تا در مسابقات استانی و کشوری حضور یابند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: دانشجویان شاهد و ایثارگر باید الگویی برای سایر دانشگاهیان باشند.

محمد مهدی ناصحی با بیان اینکه دانشجویان شاهد و ایثارگر گل سرسبد دانشگاه ها و مراکز آموزشی هستند تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی مازندران این آمادگی را دارد تا در زمینه های مختلف برای پیشرفت همه دانشجویان به ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر گام های بلند بردارد.