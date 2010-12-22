واکنش مدیرعامل مخابرات به گزارش مجلس/ گزارش تخلفات به ما ابلاغ نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران پس از صرف مدت زمان دو سال گزارش تهیه شده خود در مورد اقدامات مخابرات و وزارت ارتباطات از سال 84 تاکنون را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که در این گزارش ابهامات و تخلفاتی در مباحثی چون تعرفه های پیام کوتاه، اشتراک تلفن ثابت، اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تعرفه اتصال تلفن همراه و وجود اشکال در قراردادهای منعقد شده و خرید تجهیزات، تخلف 135 میلیارد تومانی همراه اول به عنوان زیرمجموعه مخابرات و ابهام در عملکرد مخابرات در پروژه های تلفن همراه اعتباری تالیا و شرکتهای ارائه کننده خدمات ‌تلفن اینترنتی و شرکتهای بخش خصوصی فعال در اینترنت پر سرعت به چشم می خورد.

صابر فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون فرصت نکرده است که این گزارش را که با تمامی جزئیات قرائت شده در مجلس از سوی رسانه ها منتشر شده مطالعه کند اظهار داشت: این گزارش هنوز به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نشده است.

وی با بیان اینکه گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات پس از قرائت در صحن باید تقدیم کمیسیون اصل 90 مجلس شود و در این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد ادامه داد: این گزارش پس از طی مجاری قانونی به شرکت مخابرات ایران ابلاغ می شود.

فیضی خاطرنشان کرد: تا زمانی که این مسیر طی نشود نمی توان در مورد این گزارش اظهار نظر کرد.

به گزارش مهر، کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران که از دی ماه سال 87 در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد در گزارش خود واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران در راستای اصل 44 قانون اساسی را نیز غیر رقابتی و دارای اشکال عنوان کرده است.



برخی نمایندگان مجلس معتقدند که طبق این گزارش، قرارداد فروش سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران باید لغو شود.