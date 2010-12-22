نان لواش و تافتون 85 و سنگک در قم 300 تومان است

دبیر اجرایی کمیسیون تعزیرات آرد و نان استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اعلام نرخ انواع نان در قم گفت: بر اساس تصمیم‌گیری کمیته نرخ‌گذاری قیمت نان در استان و تائید استاندار، قیمت انواع نان در استان قم به تصویب رسید.



علی اکبر زارعی افزود: بر اساس این مصوبه، قیمت نان سنگک در قم با چانه 650 گرم و وزن نان 500 گرمی 300 تومان، بربری با وزن چانه 700 گرم 300 تومان، لواش و تافتون با وزن چانه 200 گرم 85 تومان به تصویب رسیده که این قیمت‌ها قطعی است.



دبیر اجرایی کمیسیون تعزیرات آرد و نان استان قم زمان اجرایی شدن نرخ‌های جدید را از امروز اول دی‌ماه عنوان کرد و گفت: نرخ‌های مصوب به تمامی نانوائی‌های استان ابلاغ و از صبح امروز اجرا شده است.



وی در ادامه با اشاره به اینکه قیمت آرد نیز بین 280 تا 300 تومان است بیان کرد: با توجه به این موضوع قیمت نان‌های نانوائی‌های صنعتی و فانتزی که قبل از این آرد را با قیمت بالاتر خریداری می‌کردند، قطعا کاهش پیدا می‌کند و در آینده‌ای نزدیک نیز برای تعیین قیمت نان‌های این نوع از نانوایی‌ها جلسه‌ای تشکیل و نرخ جدید اعلام می‌شود.

