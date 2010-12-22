103هزار جفت گیوه کرمانشاهی به خارج از کشور صادر شد

نصرت الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: این میزان گیوه در پاوه و ثلاث باباجانی و جوانرود تولید شده است.

معاون صنایع ‌ستی استان کرمانشاه تصریح کرد: عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس همواره بهترین خریداران گیوه‌های این استان هستند.

این مسئول با اشاره به اینکه حمایت از هنرمندان صنایع‌ستی همواره در دستور کار این معاونت قرار دارد، ادامه داد: آموزش رایگان گیوه بافی دلیل اصلی افزایش تعداد فعالان این رشته است.

وی تصریح کرد: گیوه پاوه از کفش‌های محلی رایج در استان کرمانشاه محسوب می‌شود که رویه آن سفید و زیره آن رنگی است.

معاون صنایع‌ستی استان کرمانشاه یادآور شد: قیمت گیوه در داخل کشور از 30 تا 60 هزار تومان متغیر است.

گیوه از پاپوشهای اصیل ایرانی به شمار می‌آید که تولید آن در کرمانشاه به هزار سال پیش مربوط می‌شود.