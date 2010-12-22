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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۳۷

در پایان جلسه علنی:

تقدیر نایب رئیس مجلس از گزارش وزیر اقتصاد درباره نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها

تقدیر نایب رئیس مجلس از گزارش وزیر اقتصاد درباره نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها

محمدحسن ابوترابی نایب رئیس مجلس با تشکر از حضور وزیر اقتصاد در جلسه غیرعلنی امروز مجلس ازارائه گزارش وزیر اقتصاد که به گفته وی برای مجلس قابل قبول بوده است تشکر و قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر محمد حسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس را بعد از لاریجانی بر عهده داشت از وزیر اقتصاد معاون وی و رئیس سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها برای حضور در جلسه غیرعلنی امروز مجلس تشکر کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه به سئوالات نمایندگان در زمینه هدفمندسازی یارانه پاسخ مشروحی داده شد، گفت: گزارش وزیر اقتصاد گزارش قابل قبولی از اقدامات انجام شده و همکاری شایسته و ستودنی ملت و اصناف مختلف بود.
 
ابوترابی فرد ابراز امیدواری کرد که با همکاری دولت، ملت و قوای سه گانه، نظام جمهوری اسلامی ایران در انجام این مهم موفقیت ستودنی را به دست آورد.
کد مطلب 1215398

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