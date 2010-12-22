امکان پرداخت غیرحضوری قبوض از طریق سایت گاز مازندران فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عرب مقصودی افزود: عدم مراجعه حضوری مشترکان به بانک ها برای پرداخت قبوض، موجب کاهش مراجعه افراد به بانک ها، سهولت در پرداخت، کاهش هزینه ایاب و ذهاب و در نهایت صرفه جویی در هزینه های اضافی فردی و اجتماعی خواهد شد.

وی از مشترکان گازطبیعی در سطح استان خواست تا با مراجعه به سایت اینترنتی شرکت گاز به آدرس www.nigc-mazandaran.ir نسبت به پرداخت گازبهای خود اقدام کنند.

عرب مقصودی مراحل پرداخت غیرحضوری قبوض از طریق سایت شرکت را بسیار ساده و سریع برشمرد و ادامه داد: برای راحتی و امنیت خاطر مشترکان در رابطه با پرداخت غیرحضوری قبوض گاز، قسمتی در سمت راست صفحه اصلی وب سایت این شرکت به نام "پرداخت الکترونیکی صورتحساب گاز مصرفی" ایجاد شده که مشترکان محترم با مراجعه به آن می توانند پس از انتخاب بانک مورد نظر خود با استفاده از صفحه راهنما، در زمانی بسیار کوتاه قبض گاز خود را پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه پرداخت الکترونیکی قبوض، امکان پیشامد خطاهای انسانی را کاهش خواهد داد، خاطرنشان کرد: حذف خطاهای ناشی از درج اشتباه شناسه قبض و شناسه پرداخت قبوض و سرعت بسیار بالای درج اطلاعات در فایل‌های سامانه پرداخت از مهم‌ترین مزایای پرداخت الکترونیکی قبوض محسوب می شود.

