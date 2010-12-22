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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۴۱

اولین دوره مسابقات لیگ فوتسال آموزشگاهی در ارومیه برگزار شد

اولین دوره مسابقات لیگ فوتسال آموزشگاهی در ارومیه برگزار شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش آذربایجان غربی از برگزاری مسابقات فوتسال مقدماتی انتخابی لیگ اموزشگاهی مقطع متوسطه پسران در ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محرم عبدالله زاده پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مسابقات فوتسال مقدماتی انتخابی لیگ اموزشگاهی مقطع متوسطه پسران درچهار گروه به میزبانی شهرستانهای سلماس،خوی، ناحیه یک ارومیه و بوکان با حضور 24 تیم ازشهرستانها برگزار شد.

وی در خصوص نتایج بازیها بیان داشت: هشت تیم برتر پس از برگزاری 63 بازی به لیگ برتر آموزشگاهی در مقطع متوسطه پسران راه یافتند، 16 تیم مابقی به لیگ دسته دوم استان سقوط کردند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش آذربایجان غربی اظهار داشت: تیمهای راه یافته به ترتیب منطقه یک سلماس، ناحیه دو ارومیه، منطقه دو خوی، ماکو، منطقه سه پیرانشهر، سردشت و منطقه چهار بوکان، میاندوآب هستند.

کد مطلب 1215403

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