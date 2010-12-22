اولین دوره مسابقات لیگ فوتسال آموزشگاهی در ارومیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محرم عبدالله زاده پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مسابقات فوتسال مقدماتی انتخابی لیگ اموزشگاهی مقطع متوسطه پسران درچهار گروه به میزبانی شهرستانهای سلماس،خوی، ناحیه یک ارومیه و بوکان با حضور 24 تیم ازشهرستانها برگزار شد.

وی در خصوص نتایج بازیها بیان داشت: هشت تیم برتر پس از برگزاری 63 بازی به لیگ برتر آموزشگاهی در مقطع متوسطه پسران راه یافتند، 16 تیم مابقی به لیگ دسته دوم استان سقوط کردند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش آذربایجان غربی اظهار داشت: تیمهای راه یافته به ترتیب منطقه یک سلماس، ناحیه دو ارومیه، منطقه دو خوی، ماکو، منطقه سه پیرانشهر، سردشت و منطقه چهار بوکان، میاندوآب هستند.