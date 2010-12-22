ابهام در آینده ترکستانی و یک معاونت وزارت بهداشت/ معاونتی با عمر 14 ماهه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ترکستانی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد و متخصص زنان و زایمان در روزهای پایانی شهریورماه سال 88 از سوی دکتر مرضیه وحیددستجردی به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی وزیر انتخاب شد اما همین معاون پس از 14 ماه هنوز در ماندن یا نماندنش ابهامات زیادی بوجود آمده است.

سرنوشت معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت خود به داستانی جالب در حوزه آموزش عالی بدل شده است. معاونتی که در سالهای پایانی دهه 70 به یکباره ملغی شد و تا مدت ها با عنوان سرپرستی حوزه امور فرهنگی و رفاهی دانشجویان وزارت بهداشت اداره می شد.

موضوع احیای این معاونت در دولت نهم در دستور کار قرار گرفت و پس از مدت ها در آذر ماه سال 86 دکتر کامران باقری لنکرانی وزیر وقت بهداشت، دکتر عصمت باروتی متخصص زنان را به عنوان معاون وزیر بهداشت در امور دانشجویی و فرهنگی منصوب کرد.

اما همچنان مشکلات تشکیل ساختار وزارت بهداشت و نبود پست معاونت در این حوزه ادامه داشت تا زمانی که ساختار جدید وزارت بهداشت به تصویب نهایی رسید و مرکز امور دانشجویی ایجاد شد.

دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت دهم پس از ماهها چارت تشکیلاتی این وزارتخانه را نهایی کرد و ساختار وزارتخانه با تشکیل پنج معاونت به تصویب معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری رسید و در بهمن ماه 88 نهایی شد.

وزیر بهداشت درباره این چارت تشکیلاتی یادآور شده است که تکلیف وزارتخانه برای ایجاد پنج معاونت رعایت شده است. مرکز امور دانشجویی و فرهنگی زیر نظر وزیر و رئیس مرکز امور دانشجویی و فرهنگی همتراز معاون وزیر بهداشت دیده شد. مرکز قرآن و عترت، امور رفاهی، امور تربیت‌بدنی، امور فرهنگی و فوق‌برنامه، شورای مرکزی انضباطی دانشجویان و دفتر مرکزی مشاوره دانشجویی از زیر مجموعه های این مرکز است.

اما این حوزه آموزش عالی که فعالیتهای دانشجویی و فرهنگی 110 هزار دانشجویی علوم پزشکی را رصد می کند این روزها تحت تاثیر تغییرات معاون قرار گرفته است.

دوشنبه 29 آذر ماه خبری بر روی رسانه ها قرار گرفت که فرحناز ترکستانی رئیس جدید سازمان ملی جوانان شد و در حالی که رئیس جمهور حکم انتصاب فرحناز ترکستانی به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان را امضا کرده بود اما خبرها حاکی از آن بود که رئیس جدید در پذیرش این حکم تردید کرده است.

ساعاتی بعد اعلام شد که دکتر ترکستانی حکم رئیس جمهور را نپذیرفته است و کسالت و بیماری به عنوان دلیل عدم پذیرش این پست عنوان شد.

با این حال سرنوشت معاونت دانشجویی و فرهنگی وزیر بهداشت هنوز مشخص نیست چرا که در صورت پذیرش پست ریاست سازمان ملی جوانان باید یک معاون جدید برای این حوزه معرفی شود و در صورت عدم پذیرش نیز باید مشخص شود که دکتر ترکستانی به فعالیت خود در حوزه دانشجویی و فرهنگی ادامه می دهد یا خیر.

آن گونه که از خبرها عنوان شده است دکتر ترکستانی پیش از این به مجموعه وزارت بهداشت نیز اعلام کرده بوده که به دلیل مسائل شخصی قصد ادامه فعالیت در سمت معاونت وزیر را ندارد.

درخواست دکتر ترکستانی از رئیس جمهور برای تعیین فرد دیگری به سمت ریاست سازمان ملی جوانان که در قالب پیامی در سایت رسمی معاونت دانشجوی و فرهنگی وزارت بهداشت منتشر شده است، نیز نتوانسته است ابهامات موجود در سرنوشت معاون دانشجویی و فرهنگی وزیر بهداشت را برطرف کند.