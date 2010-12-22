به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فیروز رضایی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از توجه ویژه به آموزشهای قرآنی در مدارس استان خبر داد و اظهار داشت: توجه خاصی در دولت نهم و دهم به فعالیتهای فرهنگی و فعالیتهای قرآنی صورت گرفته است.
رضایی خاطر نشان کرد: با توجه به همت و تمرکز دولت به فعالیتهای قرآنی لزوم توجه خاص به آموزشهای قرآنی در جامعه احساس میشود که بر همین اساس آموزش و پرورش فعالیت خاصی در این زمینه دارد.
رئیس سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اظهار داشت: از سوی دولت تخصیص اعتبارات خاص به آموزش و پرورش، تشکلهای مردمی، حوزههای علمیه، دانشگاهها و سایر موسسات در زمینه فعالیتهای قرآنی صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: اعتبارات قابل توجه به فعالیتهای قرآنی طلب میکند تا توجه ساختاری به آموزشهای قرآنی در جامعه صورت گیرد و بر همین اساس آموزش و پرورش در سطح کلان کشور فعالیتهای قرآنی خود را گسترس داده است.
رضایی اظهار داشت: آموزش و پرورش در دو سطح ویژه به فعالیتهای قرآنی پرداخته و علاوه بر آموزشهای روتین قرآنی فعالیتهای خود را به امور قرآنی اختصاص داده است.
رئیس سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اظهار داشت: علاوه بر برنامههای کلاسیک قرآنی دو محور جدید نیز مورد توجه قرار گرفته است و توجه خاص به آموزشهای قرآنی در مقطع ابتدایی مدارس صورت میگیرد.
وی افزود: در حال حاضر پایه سوم ابتدایی نقطه آغاز فعالیتهای قرآنی بوده و 500 مدارس قرآنی در استان ایجاد شده است.
رضایی یادآور شد: در دوره راهنمایی نیز طرح همگام با قرآن اجرا میشود و علاوه بر آن به حوزه آموزش قرآنی در دو بخش معلمان و دانشآموزان توجه شده است.
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