به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فیروز رضایی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از توجه ویژه به آموزش‌های قرآنی در مدارس استان خبر داد و اظهار داشت: توجه خاصی در دولت نهم و دهم به فعالیت‌های فرهنگی و فعالیت‌های قرآنی صورت گرفته است.

رضایی خاطر نشان کرد: با توجه به همت و تمرکز دولت به فعالیت‌های قرآنی لزوم توجه خاص به آموزش‌های قرآنی در جامعه احساس می‌شود که بر همین اساس آموزش و پرورش فعالیت خاصی در این زمینه دارد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اظهار داشت: از سوی دولت تخصیص اعتبارات خاص به آموزش و پرورش، تشکل‌های مردمی، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و سایر موسسات در زمینه فعالیت‌های قرآنی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: اعتبارات قابل توجه به فعالیت‌های قرآنی طلب می‌کند تا توجه ساختاری به آموزش‌های قرآنی در جامعه صورت گیرد و بر همین اساس آموزش و پرورش در سطح کلان کشور فعالیت‌های قرآنی خود را گسترس داده است.

رضایی اظهار داشت: آموزش و پرورش در دو سطح ویژه به فعالیت‌های قرآنی پرداخته و علاوه بر آموزش‌های روتین قرآنی فعالیت‌های خود را به امور قرآنی اختصاص داده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اظهار داشت: علاوه بر برنامه‌های کلاسیک قرآنی دو محور جدید نیز مورد توجه قرار گرفته است و توجه خاص به آموزش‌های قرآنی در مقطع ابتدایی مدارس صورت می‌گیرد.

وی افزود: در حال حاضر پایه سوم ابتدایی نقطه آغاز فعالیت‌های قرآنی بوده و 500 مدارس قرآنی در استان ایجاد شده است.

رضایی یادآور شد: در دوره راهنمایی نیز طرح همگام با قرآن اجرا می‌شود و علاوه بر آن به حوزه آموزش قرآنی در دو بخش معلمان و دانش‌آموزان توجه شده است.