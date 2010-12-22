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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۴۶

در آذربایجان شرقی؛

45 هزار دانش‌آموز در مدارس قرآنی تحصیل می‌کنند

45 هزار دانش‌آموز در مدارس قرآنی تحصیل می‌کنند

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از تحصیل 45 هزار دانش‌آموز در مقاطع مختلف مدارس قرآنی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فیروز رضایی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از توجه ویژه به آموزش‌های قرآنی در مدارس استان خبر داد و اظهار داشت: توجه خاصی در دولت نهم و دهم به فعالیت‌های فرهنگی و فعالیت‌های قرآنی صورت گرفته است.

رضایی خاطر نشان کرد: با توجه به همت و تمرکز دولت به فعالیت‌های قرآنی لزوم توجه خاص به آموزش‌های قرآنی در جامعه احساس می‌شود که بر همین اساس آموزش و پرورش فعالیت خاصی در این زمینه دارد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اظهار داشت: از سوی دولت تخصیص اعتبارات خاص به آموزش و پرورش، تشکل‌های مردمی، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و سایر موسسات در زمینه فعالیت‌های قرآنی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: اعتبارات قابل توجه به فعالیت‌های قرآنی طلب می‌کند تا توجه ساختاری به آموزش‌های قرآنی در جامعه صورت گیرد و بر همین اساس آموزش و پرورش در سطح کلان کشور فعالیت‌های قرآنی خود را گسترس داده است.

رضایی اظهار داشت: آموزش و پرورش در دو سطح ویژه به فعالیت‌های قرآنی پرداخته و علاوه بر آموزش‌های روتین قرآنی فعالیت‌های خود را به امور قرآنی اختصاص داده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اظهار داشت: علاوه بر برنامه‌های کلاسیک قرآنی دو محور جدید نیز مورد توجه قرار گرفته است و توجه خاص به آموزش‌های قرآنی در مقطع ابتدایی مدارس صورت می‌گیرد.

وی افزود: در حال حاضر پایه سوم ابتدایی نقطه آغاز فعالیت‌های قرآنی بوده و 500 مدارس قرآنی در استان ایجاد شده است.

رضایی یادآور شد: در دوره راهنمایی نیز طرح همگام با قرآن اجرا می‌شود و علاوه بر آن به حوزه آموزش قرآنی در دو بخش معلمان و دانش‌آموزان توجه شده است. 

کد مطلب 1215406

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