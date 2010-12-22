چهارمین دوره مسابقات سراسری سازه های ماکارونی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، چهارمین دوره مسابقات سازه های ماکارونی روزهای 15 و 16 اسفند ماه سال جاری در دانشگاه زنجان برگزاری می شود.

این دور از مسابقات در سه گرایش سازه های سنگین ، هدفمند و زیبا برگزار خواهد شد.

آیین نامه هر یک از گرایش ها تا پایان نیمه اول دی ماه بر روی سایت قرار خواهد گرفت شرایط ثبت نام و شرکت در مسابقات عبارت است از ، حداکثر تعداد نفرات هر تیم چهار نفر است (سه عضو اصلی و یک سرپرست)، هر تیم می تواند حداکثر با دو سازه در گرایش مسابقات شرکت کند. (منعی برای شرکت در یک گرایش با دو سازه وجود ندارد.)، هزینه ثبت نام برای هر تیم 300 هزار ریال به ازای یک سازه و 400 هزار ریال به ازای دو سازه است.

با هماهنگی های به عمل آمده با معاونت فرهنگی دانشگاه زنجان امکان اسکان و پذیرایی برای تیم های میهمان از شهرهای دیگر فراهم است.

شرایط درخواست اسکان و هزینه آن به زودی اعلام خواهد شد .اطلاعات تکمیلی مسابقات از قبیل آیین نامه ها، شرایط ثبت نام و شرایط مسابقات به زودی از طریق پایگاه civilss@znu.ac.ir به اطلاع علاقه مندان خواهد رسید.

اطلاعات تکمیلی مسابقات به زودی از طریق همین پایگاه به اطلاع علاقه مندان خواهد رسید. خواهشمند است جهت اطلاع از آخرین خبرها و تغییرات به این پایگاه مراجعه نمایید .

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