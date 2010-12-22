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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۰۰

در تهران؛

456 مقاله به سمینار بین المللی دانه های روغنی ارسال شد

456 مقاله به سمینار بین المللی دانه های روغنی ارسال شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان گفت: 456 مقاله به سمینار بین المللی دانه های و روغنی ارسال شد.

عباسعلی نوری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این تعداد 43 بصورت سخنرانی انجام می شود و 413 مقاله نیز بصورت پوستر به نمایش در خواهد آمد.

وی اظهار داشت: در این سمینار از کشورهای چین، مالزی، ترکیه و باکستان  مقاله ارائه داده اند و 83 نفر نیز این مقالات را داوری می کنند.

نوری نیا بیان داشت: در حال حاضر پروژه افزایش تولید روغن های خوراکی کشور و نیز تشکیل دانه های روغنی کشور را در دست داریم.
 
سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی درمرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در تهران در حال برگزاری است.
کد مطلب 1215412

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