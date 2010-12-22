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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۵۱

پارسایی و کشن فلاح بازبین جشنواره تئاتر تک نفره شدند

پارسایی و کشن فلاح بازبین جشنواره تئاتر تک نفره شدند

حسین پارسایی و سعید کشن‌فلاح در هیئت بازبین دومین جشنواره سراسری تئاتر تک نفره حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کشن فلاح، حسین پارسایی، محمدعلی خبری و تاجبخش فناییان 50 اثر برتر را در دومین دوره جشنواره سراسری تئاتر تک نفره مورد بازبینی قرار می‌دهند. از بین 325 متن ارسال شده به دبیرخانه جشنواره سراسری تئاتر تک نفره هیئت بازخوان متشکل از نصراله قادری، رحمت امینی و تاجبخش فناییان 50 اثر را برای حضور در مرحله بازبینی معرفی کردند.

محمود عزیزی دبیر جشنواره طی احکامی جداگانه حسین پارسایی، سعید کشن‌فلاح، محمدعلی خبری و تاجبخش فناییان را به عنوان بازبین‌های دومین جشنواره سراسری تئاتر تک نفره معرفی کرد. مرحله بازبینی این جشنواره از 15 تا 17 دی‌ماه در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود و از این بین 15 اثر به جشنواره راه پیدا می‌کنند.

دومین جشنواره سراسری تئاتر تک نفره از 25 تا 30 دی‌ماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1215418

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