اثر هنرمند زنجانی در موزه یوجرسی آمریکا به نمایش در آمد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، این فیستیوال بین المللی تحت نظارت فدراسیون جهانی هنر عکاسی "FIAP " و انجمن عکاسی ایالات متحده آمریکا "PSA " برگزار شده است

اثر منتخب این هنرمند زنجانی به همراه آثار هنرمندان سایر کشورها از 27 نوامبر در موزه هنر Belskieنیوجرسی و از اول دسامبر در گالری Hillsdale در معرض دید علاقمندان و بازدید کنندگان قرار گرفته است.

فستیوال بین المللی Noreth Jersy در دو بخش علائق انسانی و آزاد برگزار شده بود که اثر حمید رضا بازرگانی بعنوان عکس برگزیده در بخش اول از طرف هیئت داوران انتخاب شده است.

در سال جاری میلادی حمید رضا بازرگانی در پنج فستیوال بین المللی بعنوان هنرمند عکاس برگزیده شده است که عبارتند از فستیوال بین المللی ادیان توحیدی، تهران فوریه 2010 - فستیوال بین المللی عکس رنگی سال امریکا، ماساچوست فوریه 2010- چهل و دومین فستیوال بین المللی فوتو فروم اسلوواکی، جولای 2010- فستیوال بین المللی زاجیکار بلگراد ،نوامبر 2010- فستیوال بین المللی Noreth Jersy امریکا نیوجرسی دسامبر 2010-همچنین وی در دوازده جشنواره ملی و منطقه ای در سال اخیر موفق به کسب عناوین برتر شده است.

