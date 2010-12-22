همدلی مردم و مسئولان باعث اجرای موفق طرح هدفمند کردن یارانه ها در زنجان شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اباسلط سیاح ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تعزیرات حکومتی با بیان اینکه آرامش در افکار مردم پدیدار است و هیچگونه مشکلی با آغاز اجرای هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت ها به وجود نیامده است، اظهار داشت: این آرامش و وضعیت مطلوب مردم و همچنین بازار استان زنجان به دلیل همراهی، تعامل و همدلی همه مدیران که در ساعات شبانه روز مشغول فعالیت بودند، است و بازرسی های سازمان بازرگانی، مجمع امور صنفی و سازمان تعزیرات نقش پررنگ تری داشته اند.

سیاح تلاش سازمان بازرگانی، فرمانداران، مجمع امور صنفی و اداره کل غله و خدمات بازرگانی را قابل تقدیر دانست و افزود: اگر شرکت غله و خدمات بازرگانی نیز مانند سازمان بازرگانی فعالیت خود را بیشتر کرده و با صنوف مرتبط با شرکت وارد مذاکره شده و آنها را توجیه کند قطعا مشکلی نخواهیم داشت و استقرار کمیته ویژه نظارت در شرکت غله اقدام بسیار خوبی در این راستا است.

وی با اشاره به مشکل حمل و نقل معلمان آموزش و پرورش به روستاها و شهرهای استان زنجان و دریافت کرایه چند برابری طی چند روز اخیر توسط رانندگان خودروهای شخصی، گفت: در حدود سه ماه است که تشکیل تعاونی های حمل و نقل در شهرستان های استان پیگیری می شود و با تشکیل این تعاونی ها می توان مشکل افزایش بی رویه کرایه ها توسط رانندگان وسایط حمل و نقل شخصی را برطرف کر

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان افزود: در حال حاضر نیز آموزش و پرورش می تواند با تأمین سرویس حمل و نقل جهت رفت و آمد معلمان ساکن زنجان که در روستاها و شهرهای استان تدریس می کنند این مشکل را حل کنند.

سیاح با اشاره به وجود برخی تخلفات در میان کارشناسان بینایی سنجی و عینک سازان طبی، اظهار داشت: پس از بررسی و ارائه استنادات دانشگاه علوم پزشکی در این مورد تصمیم گیری خواهد شد.

وی یادآور شد: با توجه به قوانین و آیین نامه های موجود، ساخت عینک توسط کارشناسان بینایی سنجی (اپتومتریست ها) غیر مجاز بوده و نیز صدور مجوز عینک سازان منوط به گذراندن دوره های لازم خواهد بود.